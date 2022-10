Por David Martí García, Grado en Historia Colaborador de la Biblioteca Histórico Militar

Igual que no se puede entender una Ceuta sin el mar, no se puede entender una Ceuta sin sus murallas, baluartes, torreones y fortines. Debido a ésta gran importancia que las fortificaciones tienen para nuestra ciudad y a la circunstancia particular de la celebración de las Jornadas Internacionales de Fortificación durante esta semana en ella, desde la Biblioteca Histórico Militar de Ceuta hemos querido llevar a cabo un estudio e investigación sobre las obras de nuestro fondo antiguo en el que se recogen todos los libros anteriores al año 1901 que tratan la temática de la fortificación, habiéndose recopilado para ello más de 150 títulos.

A través de ellos se puede trazar la evolución de la fortificación a lo largo del siglo XIX, un periodo en el que la armamentística y la guerra sufren un gran salto de la mano de la pujante industrialización, con armas más precisas, con un alcance más lejano y un mayor ritmo de disparo que en las épocas anteriores, consiguiendo una mayor capacidad destructiva. Entre sus páginas también podemos ver como aparecen nuevos escenarios geopolíticos a raíz de las numerosas revoluciones y el nacimiento de nuevos estados durante el siglo decimonónico en Europa, creando nuevas fronteras que deberán ser protegidas.

Con estos libros puede hacerse un repaso por este siglo, viendo, por ejemplo, el impacto que tiene la aparición de los cañones de ánima rayada en el campo de batalla, teniendo que adoptar nuevas maneras de protegerse de ellos, a la vez que sirven para defenderse de una forma más eficaz, o las medidas defensivas que toman algunos países tras las unificaciones de Alemania e Italia, así como las lecciones sobre táctica militar que reciben oficiales y suboficiales de distintas armas en las academias europeas tras la Guerra de Secesión estadounidense y la Guerra Franco-prusiana. Otro aspecto que se puede rastrear es la evolución de la formación de los militares, ya que encontramos libros de esta temática procedentes de países tan variopintos como son Bélgica, Francia, Rumanía, Austria y España.

Entre los autores de estos textos podemos destacar nombres propios como el del ingeniero belga Henri Alexis Brialmont, un hombre célebre en su momento y famoso en todos los estados mayores de Europa, o el del rumano Grigore Crainicianu, también conocido más allá de su país, además del importante español Pedro de Lucuce, autor del único libro del siglo XVIII en esta investigación y que como ingeniero militar estuvo destinado en Ceuta.

El arte de fortificar en la biblioteca Histórico Militar de Ceuta. Estudio de su fondo antiguo / Cedida

Esta investigación ha venido motivada por la voluntad que tiene la Biblioteca Histórico Militar en conocer bien el patrimonio bibliográfico de su fondo antiguo. En este caso, la temática de la fortificación ha sido escogida por el motivo anteriormente mencionado, la organización de la jornada internacional sobre fortificaciones que tiene lugar en nuestra ciudad en este mes de octubre, organizado entre otros por la Asociación de Amigos del Castillo de Montjuic, Icofort y el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, contando con la colaboración de distintas instituciones, tanto civiles como militares, como son la Ciudad Autónoma de Ceuta, la UNED de Ceuta, la Secretaría General de Política de Defensa y la Comandancia General de Ceuta.

Los resultados de la investigación han sido el colofón a unos meses de trabajo tras pasar el estudio por distintas etapas. En la primera de ellas la tarea principal fue la de realizar un acercamiento al mundo de las fortificaciones y adquirir un mayor conocimiento sobre el tema aplicado a nuestra ciudad para conocer lo mejor posible nuestro pasado y ver si se reflejaba en él lo que iba apareciendo en estos libros. Tras esta fase preliminar, que sirvió de primera toma de contacto, comenzó ya el análisis y estudio de los libros que han sido el objetivo de la investigación. En ellos había que prestar atención al contenido y analizar el texto, indagar sobre el autor para conocer su vida y poder destacar aquellos que fuesen más relevantes e interesantes para nuestra historia, así como el año en el que fue editado para situarlo en su contexto histórico. Para ello hubo que bregar con una considerable y no pequeña dificultad, la producida por la barrera idiomática provocada al estar la inmensa mayoría de los libros en lengua extranjera, habiendo libros en francés, italiano, rumano, alemán e inglés, siendo tan solo 38 los libros en español. Otro dato a tener en cuenta ha sido la procedencia de cada libro, es decir, de qué biblioteca anterior a la nuestra había llegado, ya que muchos de los libros del fondo antiguo nos llegaron a la Biblioteca Histórico Militar de Ceuta procedentes de unidades militares existentes anteriormente en Ceuta o que se establecieron en el Protectorado, recogiendo nosotros el legado de sus bibliotecas, por lo que para esta información se ha tenido que hacer referencia a los sellos de registro que contienen los libros.

Con los datos que iban quedando recogidos del estudio se ha elaborado un texto en el que se analiza de forma genérica toda la colección y además también se ha creado una base de datos en Excel para facilitar su rápida consulta en la que se recogen de cada ejemplar el título, autor, editorial o imprenta, año de edición de cada ejemplar y si se encuentran digitalizados, para que los investigadores interesados puedan consultarla a través de la red o acudir a nuestra biblioteca en caso de que quisieran hacer uso de alguno de los títulos que les llamase la atención.

Por último, y como materialización del objetivo principal del estudio, que no es otro que difundir nuestro patrimonio bibliográfico y ponerlo a disposición de la ciudadanía, los resultados y el listado de Excel con toda la información están en acceso público para todos aquellos a los que les interesen y quieran consultarlos, pudiendo acceder a ellos a través de los dos códigos QR que se adjuntan.