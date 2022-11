Tal y como manifiesta el sindicato, ya el pasado 2 de noviembre de 2022, «enviamos a las empresas de la Ciudad una carta, cuyos trabajadores están acogidos al Convenio Colectivo de la Dependencia, para que procediera de manera amistosa a abonar las diferencias salariales, sin que tengamos que recurrir a la vía jurídica»

El pasado 19 de octubre de 2022 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional daba la razón a CCOO en relación a la subida de las tablas salariales del año 2022 del VII Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal.

Tal y como manifiesta el sindicato, ya el pasado 2 de noviembre de 2022, «enviamos a las empresas de la Ciudad una carta, cuyos trabajadores están acogidos al Convenio Colectivo de la Dependencia, para que procediera de manera amistosa a abonar las diferencias salariales, sin que tengamos que recurrir a la vía jurídica».

«Hasta el momento presente ninguna de las referidas empresas nos ha trasladado su voluntad de si lo van a abonar o no.

No obstante a lo anterior, hasta hoy no era de obligado cumplimiento, pues la obligación de la empresa surge a partir de su publicación en BOE».

CCOO de Ceuta, va a solicitar reunión con todas las empresas del sector, ya que, aseguran que «habiendo hecho oídos sordos a nuestra misiva, queremos saber cual es la voluntad de los departamentos de recursos humanos en relación al pago de las diferencias salariales. Entendemos que las empresas deberían hacer el abono de manera voluntaria, para evitar que todo esto tenga que pasar nuevamente por vía judicial y alargar más el proceso».

CCOO manifiesta que su ánimo está en que los trabajadores «perciban a la mayor brevedad posible lo que legalmente les corresponde», pero en caso de que las empresas se nieguen al abono de las diferencias salariales, con carácter retroactivo al 1 de enero, CCOO garantiza que pone a disposición de los trabajadores del sector de la dependencia su asesoría jurídica, para reclamar hasta el último céntimo que se les adeude.

«Esperamos no tener que hacer uso de la vía judicial, y que de manera voluntaria las mercantiles del sector procedan a cumplir con sus obligaciones frente a sus trabajadores» concluyen en un comunicado.