La comparsa ‘Los olvidaos’ y la chirigota ‘Ya echo de menos la calle’ se hacen con los primeros premios del COAC 2022 de Ceuta en una noche en la que el carnaval ha vuelto a subirse a las tablas del Revellín haciendo de la pandemia y la crisis de mayo los temas estrella

Las calles del centro se llenaban de ambiente carnavalero un rato antes de que diera la hora de comienzo del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) y el Auditorio del Revellín se convertía en una fiesta gracias a un grupo de aficionadas en el gallinero que repartieron pompones verdes y llenaron la sala de cánticos para animar la espera.

Ganas de carnaval es lo que se respiraba en el teatro minutos antes de comenzar el COAC 2022. Un certamen que ha vuelto a nuestra ciudad después de dos años pandémicos y un mes de febrero del año 2021 sin risas ni disfraces. Solo cuatro agrupaciones se han presentado este año, pero han sido suficientes para recuperar la esencia de esta fiesta cuyo principal objetivo es divertirse y pasarlo bien.

Bernabé Sánchez, chirigotero ceutí que este año no se ha presentado su agrupación, ha sido el encargado de presentar el certamen y sacar las primeras risas al público. Vestido de motero igual que fue su chirigota en el último carnaval del 2020, que han recordado a través de un vídeo de su actuación, lo primero que hizo el presentador fue recordar a Alba Torres, joven carnavalera fallecida recientemente, poniendo a todo el patio de butacas en pie en un gran aplauso en su memoria.

Tras este momento, volvió a poner al público de pie al grito de “un vote, dos votes, positivo el que no vote” y presentó al jurado, conformado por ocho personas entre las que solo había una mujer, antes de comenzar las actuaciones.

La chirigota de Los Pérez habla de “invasión” y tacha de “salvajes” a los migrantes

No podían abrir otros las actuaciones del COAC 2022 que ‘Los primeros’. La tradicional y polémica chirigota de los Pérez ha vuelto con fuerza a subirse a las tablas del Auditorio repartiendo para todos. En primer lugar, a la vacuna contra la covid, porque iban disfrazados de los primeros vacunados, que han sufrido algún que otro efecto secundario como mutaciones o manchas. En su atrezzo, contaban con enfermeros para poner las dosis y un laboratorio con el cuadro de Fernando Simón.

Estaba claro que el coronavirus iba a ser uno de los temas estrella de estos carnavales y con esta primera agrupación ya se ha demostrado. Pero no solo han tratado ese tema, y su primer pasodoble ha sido reivindicativo en defensa de la Educación Especial, un tema muy de actualidad, para la que piden más recursos y denuncian lo “injusto” que es la falta de medios para los niños más vulnerables.

En su popurrí, explicaron cómo fueron de voluntarios para ponerse las primeras vacunas en fase experimental y también hicieron alusiones a la delegada del Gobierno, con una Salvadora Mateos que salió al escenario, a la que le cantaron letras como “delegada, me recuerdas a una ensaimada” o “despacito, parece que los zapatos se te han quedao shico”.

Esta agrupación, conocida por sus controvertidas letras, ha celebrado durante su popurrí la marcha de Mohamed Ali de la política. Con confeti y hasta sacando un súper cartel con su cara tachada, han hecho referencia a que mejor se callan porque después reciben denuncias, recordando que la Unión Democrática Ceutí (UDCE), con Mohamed Ali a la cabeza, les llevó a los juzgados consiguiendo que fueran condenados por injurias contra la comunidad musulmana, lo que supuso que no cobraran el premio que ganaron aquel año.

Pero sin duda su mensaje más duro ha estado dedicado a los hechos de mayo de 2021. En su despedida han hablado de “invasión de la frontera”, criticando que los políticos se quedaron “tos mirando” sin hacer nada. Y criminalizando, al más puro estilo de la ultraderecha, a las personas migrantes que llegaron esos días, diciendo que se dejó una “calle para los salvajes y nuestros niños todos mirando”.

“Los culpables los políticos, que solo hacen insultarse mientras mi tierra se está muriendo. Los primeros, los caballas”, han finalizado, poniendo a una parte, solo una parte, del Revellin en pie.

Las voces femeninas del carnaval ceutí emocionan en el Revellín con un pasodoble dedicado a Alba Torres

‘La Salaita’ es la comparsa de mujeres ceutís que ha puesto la voz femenina al carnaval ceutí. Como vendedoras en un puesto del mercado de Salazones, con un disfraz elegante y haciendo honor a su tierra, han sido la segunda agrupación en cantar en este COAC 2022 que ha vuelto con ganas tras un parón por la pandemia.

El primer pasodoble ha tratado el problema de la capilla de la Almadraba, de la Virgen del Carmen, reivindicando soluciones más rápidas para este espacio religioso que está en ruinas y se cae a cachos.

El segundo pasodoble ha sido más emotivo que reivindicativo, dedicado a Alba Torres, a la que han recordado con una letra cargada de sentimiento. Con esta canción a la joven carnavalera, como parte de su grupo, han conseguido poner los pelos de punta y a todo el Revellín en pie.

Con sus letras han reivindicado su orgullo caballa, les han gritado “eso sí que es una comparsa”, y han salido del escenario al compás de lo aplausos de todo el público que coreaba el “lolololo”.

Los confinados, la segunda chirigota del COAC 2022

Con el nombre “Ya echo de menos la calle” se ha presentado la segunda y última chirigota de la noche. Un grupo de confinados que han hecho reír acompañados de un violín y cantando asomados a unos balcones que demostraban el buen trabajo en la elaboración de su atrezzo.

En uno de sus pasodobles han hecho un alegato contra el odio y las guerras, diciendo que pensábamos que de la pandemia saldríamos mejores pero “que no hay vacuna contra la maldad, ese bicho da qué pensar”.

Entre algunos asuntos locales han recordado que “por fin” han acabado las obras de la Gran Vía y le han dicho “a Juan Vivas que parece el zoco de Castillejos”. También se han metido con el peso del consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris, o la gomina de Rontomé.

Como confinados, han recordado como empezó todo con dos semanas que parecían vacaciones y acabaron con problemas con los vecinos que ponían el Resistiré y el himno legionario. A las trabajadoras transfronterizas también les han dedicado una canción. Pero no para reivindicar sus derechos o dar voz a su difícil situación, sino para burlarse y referirse a ellas como objetos por los que las familias ceutíes “se pelean” porque desde el cierre de la frontera han perdido a muchas de sus empleadas domésticas.

Esta segunda chirigota también ha recordado la crisis de mayo con humor porque “ese revuelo” no sabían si era la frontera o si era “un sábado en el cielo” y han pedido a la delegada del Gobierno que se jubile: “qué ruina hay. La de la delegación ya no está pa na. La ori es ori, es hori de que te vayas”.

Los olvidaos reivindican que Ceuta existe

Hablando de la frontera abría la segunda comparsa de la noche su actuación. Disfrazados de los olvidados de Ceuta, han condenado los sucesos de mayo de 2021 y recordado que los niños que fueron “lanzados al paredón” no tienen la culpa de nada, haciendo un alegato a la memoria histórica.

El primer pasodoble describía lo que muchos vivieron los tres días de mayo con “la frontera rota”, cuando se quedaron en sus casas y no llevaron a sus hijos al colegio. En su segundo pasodoble, hablaban de las personas mayores y los “malditos bancos” y ya en los cuplés sacaron un toque de humor y otro romántico con el estribillo: “si tú quieres ser feliz vente conmigo a mi lado, de tu amor no me canso, hazme un poquito de caso, que me tienes olvidao”.

‘La revolución del olvidado’ ha protagonizado la canción de despedida en la que han destacado lo bonita que es la ciudad caballa, “tumbada al mar, esa es mi amor, recuérdalo”, y reivindicado a España y a Europa que recuerden que Ceuta está aquí: “mira hacia mí, mira hacia el sur, el que no te olvida soy yo”.

El fallo del jurado

Tras la actuación de la comparsa gaditana ‘Los Carapapas’, que ha puesto el broche de final al COAC, se ha informado del fallo del jurado, que ha sido el siguiente:

Chirigota

1ª Ya echo de manos la calle

2º Los primeros

Comparsa

1º Los Olvidaos

2º La Salaita

Autor chirigota: Ya echo de menos la calle

Autor comparsa: Los olvidaos

Tipo Chirigota: Ya echo de menos la calle

Tipo Comparsa : La Salaita

Popurrí chirigota: Ya echo de menos la calle

Popurrí comparsa: Los olvidaos