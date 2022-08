Llevan 15 años reclamando unas instalaciones propias y dignas donde poder ejercer su labor de recuperación de la fauna marina. Estas semanas se han visto colapsados por la falta de espacio para atender a todas las tortugas marinas encontradas en las costas ceutíes

El Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos (CECAM) ha soltado esta mañana a dos tortugas bobas en la playa de San Amaro. Dos tortugas que han sido liberadas tras un mes de recuperación en las instalaciones de la entidad, que se ha visto colapsada en las últimas semanas ante la falta de espacio y la poca respuesta de la Administración, ya que llevan 15 años reclamando unas instalaciones propias y dignas donde poder atender a la fauna marina, ya que actualmente se encuentran en locales de voluntarios.

“No tenemos las piscinas adecuadas, no tenemos espacio para hacer seguimiento o estudios con las tortugas. Mil cosas que deberíamos hacer y no podemos porque no tenemos los medios”, ha denunciado Juan Carlos Rivas, presidente del CECAM. “Lo único que pido es que una vez tengamos las instalaciones, firmemos un convenio con la Ciudad, porque nos llaman para los animales muertos, para todos los que encuentran, tenemos que salir en el barco, recogerlos, y todo a coste cero”, señala.

Las dos tortugas que se han liberado hoy son las más comunes y forman parte de dos de las ocho que se encontraban en las instalaciones. “Tenemos que soltarlas porque estamos saturados y en el caso de que entre otra tortuga que necesite de más atención tener ese espacio para trabajar con ella”, ha explicado. Han sido liberadas con “prisa” ante la falta de espacio, aunque destacan que el “visto bueno” del veterinario lo tienen.

Además, a partir de ahora, en todas las sueltas de tortugas que se realicen van a intentar recaudar fondos para mejorar los medios y recursos asistenciales del CECAM. “El que quiera colaborar podrá hacerse una foto instantánea con las tortugas por 2 euros”, indican.