El área de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, en su informe diario, notifica que Ceuta registró provisionalmente en la última jornada 114 nuevos positivos de coronavirus declarados exclusivamente por INGESA y 282 casos en total Incorporados a su laboratorio. Destacan los brotes ya notificados ayer de 8 pacientes en la residencia Gerón y 10 pacientes procedentes del CETI, y dos nuevos: 22 en centro de La Esperanza y 16 en Diálisis.

La ciudad está en nivel 4 de alerta por la pandemia de la covid y el número de ingresos en el hospital se mantiene en 29 pacientes covid ingresados. Hay ingresadas 8 personas en observación de Urgencias (5 vacunados y 2 no vacunado), 19 en planta (14 vacunados y 5 no vacunados), y 2 en UCI (no vacunados). También apunta que hay 16 pacientes vulnerables (20/01/2022), que se comunican a Atención Primaria para su seguimiento pormenorizado. Las asistencias acumuladas en urgencias sin ingreso: 252 (2,93%), siendo en la última jornada 11 asistencias sin ingreso nuevas.

También se informa que el porcentaje de reinfectados 6ª onda epidémica es de 3,24%. Además, no hay ningún positivo del entorno laboral del INGESA, y de los casos producidos en los últimos 14 días fueron el 87% sintomáticos, 74% vacunados completos y el 50% de casos procedentes de contactos estrechos.