Tras casi dos años de parón debido a la pandemia, las instalaciones del IMSERSO vuelven para ofrecer un espacio de ocio y tiempo libre a las personas mayores de nuestra ciudad. Aunque la reapertura estaba prevista para el pasado 1 de diciembre, la variante Ómicron lo impidió

El director territorial del IMSERSO de Ceuta, Juan José López Cabrales, en declaraciones a Radiotelevisión Ceuta, ha anunciado la reapertura del Centro Social del Mayor para el próximo martes día 1 de marzo. Tras dos años de parón debido a la pandemia, las instalaciones del IMSERSO vuelven para ofrecer un espacio de ocio y tiempo libre a las personas mayores de nuestra ciudad. Aunque la reapertura estaba prevista para el pasado 1 de diciembre, la llegada de la variante Ómicron durante la sexta ola y el incremento de contagios, impidió cualquier atisbo de actividad en este espacio.

«Ya no se puede esperar más, este era nuestro segundo hogar y lleva casi dos años cerrado», ha reivindicado López Cabrales, que reconoce que esta reapertura no será al 100% y vendrá acompañada de medidas sanitarias como el uso de mascarilla en los espacios y reducción de aforo. Vuelve la cafetería y algunos talleres, pero sin baile de los domingos, ni lotería familiar. Las partidas en las que los usuarios se amontonan, serán con mascarilla. «Esperamos que las personas que van allí habitualmente vuelvan con ese espíritu positivo. Son gente muy cañera y evidentemente van a protestar«, explica el director territorial del IMSERSO. Los talleres no empiezan directamente en marzo, sino las inscripciones para participar en ellos. Talleres de reminiscencia, de memoria, lectoescritura, lectura del diario, talleres «que se van a poner en marcha de forma ordenada».

La cafetería siempre ha estado abierta al público, allí podía entrar cualquiera, no obstante, desde la entidad se están planteando si hay que acreditar ser socio para entrar en esta era postpandemia. Según el IMSERSO, socio puede ser cualquier persona que esté jubilada a partir de los 55 años, incluso personas que no estén jubiladas con más de 60 años pueden ir allí y tener su carnet de socio que les da derecho a todas esas actividades. «Sería fantástico poder volver al baile antes del verano, que querría decir que esta situación de pandemia se está superando de una manera rápida y satisfactoria», anhela López Cabrales. Junto a esto, se suman los viajes del IMSERSO, que ya son de nuevo una realidad. El director territorial mantiene que son muchas personas de Ceuta las que han solicitado viajar a la Península y otras muchas personas que han solicitado viajar a Ceuta.

Hasta tres semanas de demora para pedir cita en el IMSERSO

Si alguien pide cita hoy para el IMSERSO, le dan para finales de marzo, una demora de tres semanas que ha levantado quejas en la sociedad. «Nos gustaría poder destinar recursos a más personal para atender al público, pero es una Oficina de Información y Registro que debe estar gestionada por funcionarios para registrar y autenticar los documentos, y no es posible destinar a más personal laboral porque hay que desatender otras cuestiones», ha explicado López Cabrales, que mantiene que la forma ideal de surtir estos problemas es de «manera estructural», que en el caso de Ceuta tiene una dificultad añadida a la hora de traer funcionarios ya que «hace falta una normativa seria que dote a las unidades de personas debidamente formado». Personal laboral del Plan de Empleo no pueden desempeñar las funciones de puestos estructurales que estén sin cubrir.

Así mismo, el IMSERSO se ha dirigido a Madrid para proponer una iniciativa y ofrecer una primera experiencia profesional en las administraciones públicas, con contrato en prácticas de tres meses de tutorización más nueve de prórroga.