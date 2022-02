Desde que en octubre de 2018 accediera a la dirección de la Fdmec el actual Presidente y su equipo directivo, la gestión de la misma ha ido de mal en peor hasta llegar a la situación actual de inacción y falta total de actuaciones en relación a lo establecido en sus estatutos y fines para los que se creó. Nefasta gestión de las licencias federativas, del convenio con el ICD, reducción drástica de las actividades y actuaciones que desarrollaba la Federación (cursos, deporte escolar, campeonatos, fomento de las diferentes modalidades deportivas, red de senderos, etc.), falta de sensibilidad y cooperación con los clubes federados, deportistas, Federación Andaluza de Montaña, administración (I.C.D., Medio Ambiente, …) etc., entre otras cuestiones. El hecho mas significativo de esta falta de diligencia, fue la convocatoria de un proceso electoral falto de toda garantía legal en relación a lo establecido en los Estatutos vigentes y con respecto al Reglamento de Federaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Se pretendía conformar una asamblea donde no se tenía en cuenta la representación legal de cada estamento (deportistas, clubes, técnicos y jueces). Con motivo de esta situación, se presenta una reclamación a la Junta Electoral Central (después de haber sido presentada a la Junta Electoral de la Fdmec), que es la administración deportiva de la Ciudad, la cual el 26 de febrero de 2021 (hace ya un año prácticamente) emite una resolución en la que se admite dicha reclamación y se “insta a la Fdmec a reiniciar el proceso electoral, desde la aprobación de un nuevo Reglamento Electoral y consecuente Calendario”. Desde la federación no se hace nada al respecto, aunque sí se procede sin informar a los federados ni consultar y solicitar el visto bueno de la Asamblea, a denunciar a la administración representada en el Instituto Ceutí de Deportes de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Con este cúmulo de despropósitos llegamos a la situación actual, donde no existe gestión alguna de dicha entidad y se encuentra enfrentada a la Administración, clubes y federados, además de la imposibilidad, por su mala gestión, de que los deportistas federados no puedan hacer uso de la instalación deportiva (Rocódromo), echándole claramente la culpa al Icd, como en otras cuestiones se la han echado al anterior equipo directivo de la Fdmec.

Como consecuencia de esta situación, ya insoportable, los miembros de la Asamblea de la Fdmec como establece el art. 16 de los Estatutos, envían convocatoria de Asamblea Extraordinaria al Sr. Presidente de la Fdmec, al objeto de cumplir con lo planteado en el punto tres de la Resolución del I.C.D. mencionado anteriormente y convocar elecciones según lo establecido en los Estatutos y el Reglamento de Federaciones Deportivas. La Asamblea se celebró el jueves 24 de febrero, sin la presencia del Presidente y el Secretario, por lo cual se acordó solicitar al I.C.D. la aplicación del art. 5 del Reglamento de Federaciones Deportivas de Ceuta, donde se señala las diferentes funciones de la Administración con respecto a garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones encomendadas a las Federaciones Deportivas.

Los clubes, federados y miembros de la Asamblea deseamos que lo antes posible esta situación que lleva demasiado tiempo deteriorada, perjudicando claramente a los deportistas y al desarrollo de los deportes de montaña en la Ciudad, se arregle y vuelva la Federación a funcionar con un Presidente y un equipo directivo eficiente, colaborativo y cooperativo con todos los estamentos federativos, administrativos y deportivos.