Piden la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria por el incumplimiento del pliego de condiciones, algo que el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, ha confirmado, así como ha anunciado que la Consejería de Educación está analizando la posibilidad de la rescisión del contrato, la rescisión de mutuo acuerdo con el contratista, y la licitación de uno nuevo

La organización sindical de Comisiones Obreras ha convocado una concentración a las puertas del Palacio Autonómico este viernes entre las 11:00 y las 12:00 horas de la mañana para denunciar la situación de «inestabilidad» en la que se encuentra el colectivo de trabajadoras de la empresa adjudicataria de la limpieza de los centros educativos públicos ceutíes. La delegada de personal, Milagros Ayala, y la secretaria del comité, Margarita Lirio, han manifestado el caos en el que se encuentra sus compañeras y han denunciado el despido de seis de ellas.

Explican que hay centros que necesitan más horas y más personal, algo incompatible con las medidas tomadas por la empresa de limpieza Servilimpsa. Son alrededor de 70 las trabajadoras, aunque el número varía ya que, señalan, que a menudo «contratan y despiden». Si no obtienen una respuesta a la problemática, irán a huelga, algunas de ellas llevan más de 20 años limpiando colegios. También señala que no se cumplen muchas de las condiciones del pliego: «no se limpian los cristales, no se abrillanta el suelo, no se limpian las zonas ajardinadas, no se sustituyen bajas, ni asuntos propios». Por ello, piden al Gobierno que si Servilimpsa no cumple con el pliego de condiciones, que rescindan el contrato, que contraten a otra empresa hasta que salga la licitación del nuevo concurso.

El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, ha asegurado durante el Consejo de Gobierno que la Consejería de Educación y Cultura está muy interesada en este asunto, y explica que se han mantenido numerosas reuniones durante todo el curso sobre la limpieza de los centros educativos y la labor de Servilimpsa. «La próxima semana hay prevista una reunión entre el consejero del área y el responsable de Servilimpsa», ha anunciado Gaitán, que ha añadido que la Consejería está barajando varias alternativas y constanta que el pliego de condiciones no se está cumpliendo de manera correcta, así como los seis despidos y las frecuentes rotaciones del personal. «Se está analizando la posibilidad de una rescisión del contrato, la rescisión de mutuo acuerdo con el contratista, licitar uno nuevo y, mientras, realizar un encargo para la limpieza de los centros educativos», ha finalizado el portavoz del Gobierno.

«Fuera Servilimpsa»

CCOO denuncia que el pasado mes de octubre de 2021, la empresa cesaba a su coordinador en Ceuta, nombrando a un nuevo equipo. Los representantes sindicales de los trabajadores y trabajadoras consideraban que el personal es «absolutamente insuficiente» para realizar las labores de limpieza idóneas, poniendo el acento en la situación epidemiológica. El sindicato afea que el nuevo equipo coordinador empeoró la situación de los trabajadores y trabajadoras, cambiándoles continuamente de centros de trabajo. Comisiones Obreras solicitó a través de diferentes medios una reunión con los nuevos responsables y reprocha que esta nunca se haya producido. Desde la organización sindical manifiesta que se volvió a cesar a este equipo a los pocos meses de haberlo nombrado, dejando a Ceuta sin un responsable de referencia en Ceuta, suponiendo que cualquier incidencia que tuviese un trabajador o trabajadora, tuviera que resolverse a través de teléfono o correo electrónico «que no siempre recibía respuesta o que si lo hacían, podía tardar días en responder».

CCOO ha tenido conocimiento del despido a seis trabajadoras y del cambio de centro habitual a algunas empleadas, obligando a algunos colegios a quedarse «sin el personal suficiente» y provocando una «sobrecarga desmesurada» para los trabajadores y trabajadoras que permanecían en los centros en los que se quedaban sin esa persona. Los delegados sindicales de CCOO se pusieron encontacto este jueves con el consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, para tratar de dar una solución definitiva a la situación de los empleados y empleadas de Servilimpsa. «Le hemos solicitado que rescindan el contrato y que saquen a concurso público el nuevo pliego de condiciones«, explican desde CCOO. Asimismo, han pedido al consejero que activen los mecanismos necesarios para que se reincorporen a los empleados y empleadas despedidos y que puedan ser objeto de subrogación futura con la empresa a la que se le adjudique el servicio de limpieza.