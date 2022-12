Trataron la importancia de realizar medidas que fidelicen y capten médicos en Ceuta

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta (COMCE), Enrique Roviralta, se ha reunido con el nuevo delegado del Gobierno de la Ciudad, Rafael García. En este encuentro Roviralta ha tenido la oportunidad de trasladar al delegado la situación de la sanidad y la profesión médica de Ceuta.

Entre los aspectos que han tratado en esta reunión, ha sido la reciente categoría de Ceuta como área de difícil desempeño y cobertura médica. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García, incluyó esto en el Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico. El Colegio agradece este reconocimiento, que es una reivindicación histórica, pero no quiere que “quede en papel mojado”. Roviralta ha subrayado: “Está muy bien este primer paso, pero se debe pasar de las palabras a los hechos y ejecutar medidas eficaces, y de forma muy urgente, y así conseguir fidelizar y captar a médicos en nuestra ciudad ante el grave déficit existente”.

Otro tema importante que han tratado ha sido sobre la retribución, como por ejemplo que las guardias médicas de Ceuta son las peores pagadas de todo el territorio español después de llevar congeladas más de 22 años. El delegado de Ceuta y el presidente del COMCE también han tratado sobre la penalización económica a los facultativos que compatibilizan sanidad pública y privada.

“Ha quedado demostrado que la no percepción del complemento de exclusividad por parte de los facultativos que compatibilizan el ejercicio profesional público con el privado, no ha supuesto ninguna mejora para la atención sanitaria ni una mayor disponibilidad de los médicos. De hecho, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) también ha eliminado esta discriminación salarial” ha destacado Roviralta. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, administradas por el INGESA (Instituto de Gestión Sanitaria), son los únicos servicios de salud que mantienen esta práctica, lo que no ayuda a captar ni fidelizar a facultativos.

“Es importante que el INGESA escuche a sus médicos, tantos a los de nuestra ciudad como a los de Melilla”, ha indicado el presidente del COMCE.

“Esta ha sido la primera toma de contacto entre el delegado y el Colegio de Médicos, y estamos agradecidos de haber compartido nuestras preocupaciones y el futuro de nuestra sanidad”, ha señalado Roviralta.