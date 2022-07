Durante el viernes y el sábado han llegado a Ceuta más de 25.000 personas y 8.000 vehículos. El Puerto de Algeciras ha abierto un carril para residentes de Ceuta. En Loma Colmenar continúan viviéndose momentos de tensión a causa de la lentitud en el control fronterizo y de la gestión del Comité Asesor de la OPE, lo que ha repercutido en el trabajo del personal laboral de la explanada. Algunas personas han decidido cruzar a Marruecos a pie y esperar al conductor al otro lado de la frontera

La Delegación del Gobierno de Ceuta ha comunicado que desde esta tarde permanecerá abierta la zona de embolsamiento del Muelle de la Puntilla. Durante el viernes y el sábado han llegado a Ceuta en los buques que cruzan en Estrecho 25.000 personas y 8.000 vehículos, un volumen que ha sido imposible de asumir por nuestra ciudad ya que el tráfico de vehículos se ha triplicado en los últimos días. La gestión llevada a cabo por el Comité Asesor de la OPE ha afectado en el trabajo del personal laboral de Amgevicesa -que ha tenido que hacer frente al descontrol de un operativo a nivel nacional-, a así como la falta de fluidez en los controles fronterizos por parte de Marruecos.

Centenares de vehículos esperando a pasar a Marruecos / Antonio Sempere

Tal y como recoge el Plan Director de la OPE 2022 y así se ha determinado esta mañana en una reunión que ha mantenido el Comité Asesor de la OPE, desde primera hora de la tarde se embolsarán a los vehículos que lleguen a nuestro puerto en este área. Desde la Delegación del Gobierno insisten en que los motivos que ralentizan el paso por la frontera están originados por los controles documentales y sanitarios que se realizan.

Cambios en el Puerto de Algeciras

El Puerto de Algeciras activó anoche las parcelas del Llano Amarillo como zona de preembarque para hacer frente a la llegada de miles de vehículos y solicitó que se atendieran en todo momento las indicaciones de la Policía Portuaria y del resto de personal uniformado en la estación marítima. Asimismo, pidieron precaución a viandantes, corredores y ciclistas. Del mismo modo, han abierto un carril para residentes de Ceuta con billete cerrado. Por último, han activado para este domingo la intercambiabilidad de billetes en la línea Puerto de Algeciras-Tánger Med, cuyo embarque se realizará por orden de llegada de pasajeros con billete.

Puerto de Algeciras / Cedida

Con este aspecto lucía la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar en torno a las 14:30 horas. Una imagen que se verá mermada con la apertura de la explanada del Muelle de la Puntilla, que permitirá descongestionar el flujo de vehículos.

Malestar entre turistas y desbordamiento entre los trabajadores del embolsamiento

La noche ha sido movida en Loma Colmenar. Cientos de vehículos quedaron bloqueados en las puertas del embolsamiento desde la tarde noche del viernes por la lentitud en los controles fronterizos que ralentizan un funcionamiento optimo de la primera fase de la OPE. Tras dos años cancelada debido a la pandemia, todo hacía presagiar que la OPE de este año aumentaría el tránsito de viajeros a su paso por Ceuta. El primer fin de semana de julio ya ha superado todas las previsiones con las consecuencias que arrastra de desorganización en el Comité Asesor de la OPE a la hora de hacer más llevadero el paso de tantas personas y vehículos por nuestra ciudad.

Vehículos esperando a cruzar la frontera / Antonio Sempere

La madrugada de hoy domingo ha estado cargada de protestas entre los turistas y los residentes. La Policía Nacional en todo momento ha podido mantener el orden con la profesionalidad que les caracteriza. Vecinos de Ceuta mediaban también para que los ánimos se fueran calmando mientras que otras personas repartían agua y comida a quien pasara por el punto que habían habilitado a la entrada del embolsamiento. Agentes de la UPR han estado toda la noche in situ para evitar y controlar un posible altercado porque la indignación crecía a medida que no pasaban coches hacia la frontera.

Estas personas, en su mayoría personas migrantes marroquíes procedentes de varios países europeos que cada año cruzan la península ibérica para pasar las vacaciones estivales en su país natal. También se mezclan los ceutíes residentes en la ciudad que también cruzan para visitar a sus familiares al otro lado o para pasar el fin de semana en el país vecino.

Este año el Eid al-Adha, la Pascua del Sacrificio coincide con el inicio de las vacaciones de verano por lo que las cifras de tránsito pueden dispararse en las próximas horas. Los viajeros tras el largo viaje no entienden cómo al llegar a Ceuta se encuentran bloqueados en el embolsamiento, y denuncian que este no ofrece servicios básicos como una simple tienda o punto dónde comprar bebidas frías o calientes, alimentos ni tampoco con unos servicios adecuados para acoger dignamente a tantas personas. De estas denuncias se han hecho eco partidos como el PSOE, Ceuta Ya!, Ceuta Avanza o el MDyC, que también han criticado que no estuviera presente Cruz Roja. Algunas personas decidían ir andando para cruzar la frontera y esperar al conductor al otro lado para evitar la espera, e incluso han pedido comida a domicilio para que la llevaran hasta la zona.