Con el voto de la mayoría de los delegados que componen el Comité de Empresa de la empresa municipal AMGEVICESA los cuales pertenecen a CSIF, los tres votos en contra de los delegados de CCOO y CGT y, la abstención del delegado de UGT, se ha vuelto a reiterar, según manifiesta el sindicato, tras siete meses sin contestación, la necesidad de «recuperar la legalidad» en la empresa ocupando el puesto de Director de Emergencias del 112, por una persona que tenga los estudios universitarios superiores como aseguran «se exige en cualquier puesto de grupo A1 o equivalente y por tanto, alejarse de la situación actual donde ocupa dicho puesto de Director un empleado que solo tiene estudios básicos».

«De hecho no es este Comité de Empresa el que dice esto si no que está haciendo suyas, las propias palabras de la Secretaria General de la Ciudad Autónoma la cual en sus hasta tres informes en el seno del Consejo de Administración acredita de forma indudable que el actual empleado no cumple con los requisitos mínimos legales o exigibles de titulación para ocupar el puesto de Director del 112″.

Tras todo ello y con los informes de la Secretaría General donde se acredita dicha situación «irregular«, CSIF asegura que «no podemos llegar a entender como el Presidente del Consejo de Administración y Consejero de Medio Ambiente puede continuar empecinándose en perpetuar esta situación favoreciendo que alguien con estudios básicos pueda ocupar un puesto de trabajo reservado a personas con licenciatura, grado o ingeniería y lo que es peor, que ello no suponga responsabilidad política alguna».

«Por ello desde el Comité de Empresa le hemos requerido de nuevo y tras 7 meses sin contestación tanto al Presidente de AMGEVICESA y Consejero de Medio Ambiente como, a la propia Secretaria General de la Ciudad Autónoma que recuperen de una vez por todas la legalidad en la empresa de forma definitiva en lo referente al puesto de Director del 112 recordándole y dejando constancia además, de que los responsabilizaremos de cuantas actuaciones, daños humanos o materiales se originarán con motivo de un error o negligencia del Director, al tener este, estudios básicos e insuficientes para el puesto que ocupa».