Así lo declaraba en un comunicado, donde aseguraba que desde el Comité van a actuar para evitar que vuelvan a producirse en el futuro este tipo de actuaciones que consideran «ilegales»

«En primer lugar, el pasado lunes, el secretario del Comité de Empresa, Francisco Bruno, comunicó a la Empresa TRACE que había tenido conocimiento de que al personal que limpia el Mercado Central se le había ordenado proceder a la limpieza del interior de un puesto, para hacerle el favor a un particular, orden que procedía del Gobierno de la Ciudad», ha declarado el comité de Empresa. Ante esta situación, Francisco Bruno le manifestó al delegado de la Empresa que «esto no era cometido de la empresa y que, por supuesto, el personal no podía llevar a cabo semejante labor».



El delegado de la Empresa manifestó a Bruno que dicho trabajo no se iba a hacer, ya que este reconocía que «el personal de TRACE no está para realizar favores a particulares, sean quienes sean». Pero según ha afirmado el comité de Empresa «el pasado miércoles, al personal contratado específicamente para realizar las labores de limpieza del recinto ferial, se les lleva al Mercado Central para realizar dicho “trabajo”, abusando de un personal que ha sido contratado temporalmente para otras funciones, específicamente el recinto ferial». Una situación que consideran «bochornosa» y que desde su punto de vista «el abuso laboral con este colectivo con contratos temporales llega a los límites de la explotación, ya que una vez finalizada la limpieza del recinto ferial se llevan al personal a efectuar la limpieza en barriadas».



Por tanto, desde UGT SERVICIOS PÚBLICOS y más concretamente sus miembros en el Comité de Empresa de TRACE declaran que «no vamos a permitir que se repitan en el futuro actuaciones que consideramos ilegales y que vamos a acudir, en primer lugar a la Inspección de Trabajo y que nuestros Servicios Jurídicos están estudiando que otro tipo de acciones jurídicas se pueden realizar para que hechos de análogo naturaleza no se vuelvan a producir».