Dentro de las actividades de este 2022, el Comité de Entrenadores organiza el Seminario de Fútbol Ciudad de Ceuta para finales del mes de junio. Se desarrollará en la Ciudad del Fútbol de Ceuta el viernes 24 por la tarde y el sábado 25 de junio por la mañana, con ponencias teórico-prácticas por parte de Julen Guerrero, Miguel Ángel Portugal, José Collado, Miguel Ángel Serrano e Iñaki Alonso.

El precio es de 30 euros, 10 para los afiliados al Comité de Entrenadores de la FFCE que verán, además, rebajada la cuota para la temporada 22/23 por el mismo importe. Podrán participar aquellos entrenadores afiliados a otros Comités del territorio nacional, cuyo precio de inscripción también será de 10 euros. Los interesados pueden solicitar información sobre el desplazamiento y hospedaje en la dirección de correo ichaves@ffce.es.

Las plazas son limitadas y las ponencias se llevarán a cabo en el Salón de Actos y en el campo ‘Emilio Cózar’ de la sede Federativa. El plazo de inscripción ya está abierto y los interesados deberán rellenar un formulario online al que se puede acceder a través de los códigos QR del cartel y propaganda del evento, o en la dirección: https://forms.gle/DCihZ5vzQcBQA7M86 , donde viene reflejado el número de cuenta a realizar el ingreso, cuyo recibo de pago deberá enviarse a la dirección de correo ichaves@ffce.es.

Los participantes recibirán un diploma de asistencia del Comité y los afiliados a algún Comité Territorial, un certificado de Actualización y Reciclaje.

El Seminario cuenta con el respaldo del Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol y desde el Comité Ceutí, se pretende que sea un evento que termine por consolidarse y poner a Ceuta dentro del mapa de capacitaciones para entrenadores a nivel nacional e incluso internacional.

En esta primera edición los ponentes que participarán son:

Julen Guerrero, uno de los jugadores españoles más relevantes de la década de los 90 del Athletic y de la selección española absoluta, ex director de Tecnificación del Málaga CF, ex seleccionador nacional sub 16 y sub15 y actual seleccionador nacional sub17.

Actualmente está participando en la EURO sub17 que se está disputando en Israel. El nombre de la ponencia, aún por decidir.

Miguel Ángel Portugal. Ponencia: Microciclo Semanal (Periodo Competitivo)

Ex jugador de Real Madrid CF, Burgos FC, Córdoba FC y Cádiz CF entre otros. Entrenador UEFA Pro de dilatada experiencia en clubes de primera, Segunda División de nuestro país, destacando su paso por el Real Madrid Castilla, Racing de Santander, Atlético Paranaense (Brasil), Real Valladolid, Granada FC, etc.

José Collado. Ponencia: Metodología del Entrenamiento y Desarrollo del Talento.

Preparador físico y actual director del FutbolLAB del Sevilla FC, departamento que se encarga de la metodología de entrenamiento y del desarrollo del talento de la cantera sevillista. Collado formó parte del cuerpo técnico de Joaquín Caparros en el club andaluz.

Miguel Ángel Serrano Niño. Ponencia: MODELO DE JUEGO: “El camino al éxito desde la idea del Entrenador”

Actualmente es director de la Escuela de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) con amplia experiencia en clubes de Segunda B, Tercera, Dirección Deportiva.

Iñaki Alonso. Ponencia: Protección a la Infancia en el Deporte: “El deber legal y Ético para las entidades deportivas”.

Responsable de Protección al Menor en el Athletic Club de Bilbao. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, experto internacional en Ayuda Humanitaria y especialista en Derechos de Infancia. Gran conocedor del fútbol femenino gracias a los 16 años que ha ejercido como coordinador deportivo del Pauldarrak FKT, en abril de 2019 se incorporó al Athletic Club en el apartado de Fútbol Formativo.

Iván Chaves, director del Comité de Entrenadores de la FFCE

Iván Chaves considera que se trata de “un cartel de lujo, en el que llevamos trabajando desde hace unos meses para cerrarlo. Pretendemos que acudan entrenadores de la península y de Marruecos, y que, con el tiempo, sea un evento que tenga repercusión, además de ofrecer a los entrenadores y entrenadoras ceutíes la posibilidad de actualizar conocimientos, compartir experiencias con otros técnicos, etc”.

“Esta actividad, junto al Curso de Actualización Online y la Jornada de Actualización de Fútbol Sala que desarrollaremos en octubre-noviembre próximo, conforman nuestra oferta formativa para los entrenadores y entrenadoras ceutíes, todo esto junto al Día del Entrenador que se realizará en septiembre. La actualización de la base de datos, emisión del carnet del comité propio y la Guía de Servicios al Entrenador, conformaban nuestro plan de trabajo para este 2022”.