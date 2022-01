Se encontraba recogiendo a sus hijos del colegio cuando vio cómo tres adolencestes agredían a un chico de 13 años a las puertas del I.E.S. Siete Colinas, a quien protegió hasta que los agresores salieron corriendo. Gaitán se quedó junto al menor hasta que llegó su familia y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario de Ceuta

Se llama María José Gaitan Arjona y es madre de dos niños de 10 y 6 años. Aunque en el Acuartelamiento González Tablas es la cabo Gaitán del Grupo de Regulares número 54, en el Ejército de Tierra ya la conocen por haber salvado la vida a un niño y así la han querido felicitar en las redes sociales de las Fuerzas Armadas.

Nuestra ¡enhorabuena! cabo Gaitán destinada en el Grupo de Regulares #Ceuta nº 54 #GREG54 @COMGECEU_ET por su meritoria actuación, interponiéndose con entereza y neutralizando un ataque a un adolescente por 3 personas ¡Orgullosos de contar con los mejores! #SomostuEjército 🇪🇸 pic.twitter.com/gnx0ynS8F2 — Ejército de Tierra 🇪🇸 (@EjercitoTierra) January 20, 2022

El viernes día 14 de enero a las 14:15 horas, la cabo Gaitán salía de recoger a su hijo mayor del colegio cuando observó desde su coche cómo tres menores estaban pegando patadas y agarrando del cuello a un niño. En ese momento y sin pensarlo, se bajó del coche y corró hacia el chico que estaba siendo agredido.

«Mi cuerpo sirvió de escudo para poder protegerlo y al girarme vi cómo un objeto punzante iba directo a mí, que pude detener en un momento de pánico, pero no puede evitar que otro de ellos me diera un puñetazo en el cuello«, mantiene esta heroína del GREG54, que asegura que cuando los agresores vieron que no podían hacer nada más, salieron corriendo mientras ella se quedó con el pequeño de 13 años hasta que llegaron sus familiares y pudo ser trasladado al Hospital Universitario de Ceuta.

Todo esto ocurrió en las puertas del I.E.S. Siete Colinas y tanto la familia del menor como la Policía Nacional se han puesto en contacto con ella para agradecer que salvara la vida al pequeño.