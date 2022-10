El Ministerio de Política Territorial aseguró, en respuesta a una solicitud de transparencia de Maldita.es, que había utilizado el artículo 35 de la ley de extranjería para devolver a 55 menores marroquíes en agosto de 2021 desde Ceuta a su país. La Justicia ha declarado en dos sentencias posteriores, ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que la actuación de la Delegación del Gobierno fue «contraria a derecho». Esta devolución de menores ha sido la más numerosa y la única de marroquíes en, al menos, los últimos 14 años, según los datos del Gobierno

El Ministerio de Política Territorial respondió a una solicitud de acceso a la información, realizada vía ley de transparencia por Maldita.es, que la devolución de 55 menores marroquíes a su país de origen desde Ceuta entre el 13 y 16 de agosto de 2021 se produjo en cumplimiento de la ley de extranjería. Según su respuesta, las autoridades siguieron el artículo 35 de la norma. Pero la Justicia ha señalado que la actuación de la Delegación del Gobierno en Ceuta fue «contraria a derecho» para al menos 20 menores: 13 de los 55 devueltos y otros siete para los que la Justicia ya había paralizado su expulsión antes de que se produjera.

Así lo declaró en febrero de 2022 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta en dos sentencias distintas, en las que también se ordena el retorno a España de esos 13 menores devueltos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado ambos fallos, estos meses de junio y septiembre.

Fuente: Devoluciones de menores extranjeros desde Ceuta según la información del Ministerio de Política Territorial obtenida por Maldita.es vía ley de transparencia.

El artículo 35 de la ley de extranjería, que el Gobierno aseguraba haber utilizado como «fundamento jurídico», establece que para poder devolver a menores extranjeros no acompañados a su país de origen hay que seguir el proceso de «repatriación». Un procedimiento que obliga a abrir un expediente individualizado para cada menor sobre su situación en el país, recopilar informes de Fiscalía y servicios sociales y escuchar al menor sobre si quiere ser repatriado o no. Así figura en la ley de extranjería y en el real decreto que la regula (Real Decreto 557/2011).

Fuente: Artículo 35 sobre el procedimiento a seguir en caso de repatriación de menores, según la ley de extranjería.

Ese procedimiento es el que el Ministerio de Política Territorial aseguró, en respuesta a la solicitud de Maldita.es, haber usado para los 55 menores. Sin embargo, dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Ceuta han fallado a favor de los menores, cuyo caso ha sido defendido por las ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, reseñando que para el caso de al menos esos 20 menores, 13 de ellos finalmente devueltos, ni siquiera «existe traza alguna de expediente de repatriación«, que «se omitieron todos los trámites», que «no ha existido procedimiento legal alguno para acordar la repatriación» y que la actuación de la Delegación del Gobierno en Ceuta fue «contraria a derecho».

Fuente: Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Ceuta sobre las devoluciones de menores.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado sendos fallos del juzgado ceutí. En sus escritos ha recalcado que la actuación de las autoridades estuvo «exenta de las mínimas garantías» y puso a los menores en una situación de «riesgo relevante para la integridad física o moral». Ambas sentencias fueron recurridas previamente por el Gobierno de Ceuta y la Delegación del Gobierno central. Tras el fallo del TSJA, una de ellas, dictada en junio de 2022, ha sido recurrida al Tribunal Supremo y para la otra, la dictada en septiembre, las autoridades aún están en plazo de recurrir.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el 16 de agosto de 2021, cuando las devoluciones se estaban llevando a cabo, que éstas se realizaban en base a un acuerdo de 2007 firmado entre España y Marruecos. Las autoridades defendieron este argumento ante los tribunales, pero la Justicia también lo ha desestimado. De hecho, en la respuesta a la solicitud de acceso a la información, el Ministerio de Política Territorial no mencionó que se hubiesen basado en el acuerdo de 2007 con Marruecos como sí aseguró el Gobierno tanto públicamente como en los tribunales. El TSJA ha resuelto que el acuerdo con Rabat en ningún caso desplaza la legislación nacional ni internacional.

Por lo tanto, según las actuales resoluciones de la Justicia, para al menos 13 de los 55 menores devueltos no se habría seguido el artículo 35 como obliga la ley y como había asegurado el Gobierno en su respuesta oficial a Maldita.es. Las devoluciones tampoco serían acordes al derecho en base al acuerdo con Marruecos de 2007, el que habrían utilizado para ellas según aseguró el Gobierno públicamente. Actualmente, además de estos casos, se está juzgando en los tribunales el de otros siete menores marroquíes devueltos para los que todavía no hay sentencia. Para el resto de los menores devueltos, 35 de 55, no consta que su situación haya llegado a los tribunales.

Fuente: Sentencia del TSJA del pasado mes de junio de 2022 sobre las devoluciones de menores.

Además,la Fiscalía, tal y como indica a Maldita.es, considera que las 55 devoluciones realizadas no fueron repatriaciones en sí, sino «devoluciones administrativas«, según figura también en su memoria de 2022, donde advierte de que esta práctica supuso «atajos» que «cercenaron» las garantías básicas de los menores.

Fuente: Respuesta de Fiscalía General del Estado a Maldita.es sobre los menores marroquíes devueltos

Al menos 1.500 menores llegaron en mayo del año pasado a Ceuta: el Gobierno español comenzó las devoluciones en agosto, pero la Justicia las paralizó

Las devoluciones comenzaron el 13 de agosto de 2021, después de que en mayo de 2021 llegasen a Ceuta unos 1.500 menores, momento en el que entraron a España al menos unas 8.000 personas, según cifró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su intervención en una comisión de Interior en el Congreso de los Diputados en 2021. El ministro señaló que la entrada no fue una crisis migratoria sino una «crisis fronteriza» a la que se dio una respuesta «coordinada» con las autoridades marroquíes. La entrada se produjo tras la hospitalización en España del líder del Frente Polisario (movimiento de liberación nacional del pueblo saharaui), según explican desde El Orden Mundial (EOM) a Maldita.es.

Meses después, entre el 13 y 16 de agosto, organizaciones que trabajan sobre el terreno alertaron de que las devoluciones de menores se estaban haciendo «sin garantías» y el Defensor del Pueblo denunció la «devolución sin procedimiento» de los menores. Según publicó El Confidencial, las autoridades pactaron devolver a 15 menores cada día desde Ceuta a Marruecos. Por aquel entonces, Marlaska defendió que la devolución de los menores «no era una expulsión» sino un «retorno asistido y conforme a un marco normativo«.

Ante la devolución de estos adolescentes, la jefa del área de menores del Gobierno ceutí alertó a la Fiscalía por escrito de que las autoridades españolas y marroquíes estaban actuando «sin concretar los términos en los que se iban a producir las repatriaciones», según El Confidencial. Finalmente, las devoluciones fueron suspendidas a los tres días, el 16 de agosto, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ordenó la paralización cautelar de la devolución de nueve menores.

Por las 55 devoluciones realizadas, a 11 de octubre de 2022, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos (PSOE), y la vicepresidenta primera de la ciudad autónoma, Mabel Deu (PP), están siendo investigadas por un supuesto delito de prevaricación –que el Código Penal define como la toma de una decisión arbitraria a sabiendas de que es injusta– tras ser denunciadas por la Fiscalía de Ceuta.

El sumario de este caso también indica que el Ministerio del Interior fue el organismo que habría dado la orden de que se ejecuten dichos retornos, tal y como publicó elDiario.es. Sin embargo, Interior no ha aportado datos sobre el número de menores repatriados tras ser preguntado vía ley de transparencia por Maldita.es.

En su respuesta (de septiembre de 2021) tan sólo se limitó a citar que el Real Decreto 557/2011 es el que «garantiza», según sus palabras, la repatriación de menores. En su respuesta tampoco mencionan que se basen en el acuerdo de España con Marruecos para repatriar a los menores y señalan expresamente a las delegaciones del Gobierno (dependientes del Ministerio de Política Territorial) como las administraciones responsables de abrir las órdenes de repatriación.

Una devolución sin precedentes desde hace al menos 14 años, según los datos del Gobierno

Desde 2015 hasta 2021, España ha devuelto a 73 menores de terceros países, según Política Territorial vía ley de transparencia. En su respuesta este ministerio asegura que la actuación siguió el artículo 35 de la ley de extranjería para todos los casos. Según estos datos, el 75% de ellos son los 55 adolescentes que fueron devueltos desde Ceuta a Marruecos entre el 13 y el 16 de agosto de 2021.

España ha devuelto también en estos años a menores de Argelia (9), Albania (1), Colombia (1) y República Democrática del Congo (1). Los 73 devueltos se completan con seis menores de Rumanía, que fueron devueltos en años distintos: 2015, 2016, 2019 y 2021. Aunque Rumanía es parte de la Unión Europea desde 2007.

Además, en el año 2019, el Ministerio del Interior (otra de las autoridades involucradas en la repatriación de menores, según figura en la normativa) aseguró a Maldita.es que desde 2007 hasta 2019 no se había devuelto a ningún menor marroquí. Así, con las devoluciones de 2021, se habría producido una devolución de menores a Marruecos sin precedentes, desde al menos 2007. Ni en los últimos años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) ni en el periodo de Mariano Rajoy (2011-2018) se habría devuelto a ningún menor marroquí.

Fuente: Respuesta del Ministerio del Interior de 2019 a Maldita.es sobre el número de menores extranjeros no acompañados.

Los expertos consultados por ‘Maldita.es’ consideran que la respuesta de Política Territorial «no se ajusta a la verdad»

«En el caso de los niños marroquíes de Ceuta realmente no han aplicado lo que dice el artículo 35», señala Jennifer Zuppiroli, especialista en infancia en Save The Children a Maldita.es. «En este caso ninguna de las garantías establecidas se estuvieron cumpliendo: no se incautó el procedimiento, no se les informó a los menores y no se les proveyó de un intérprete», señala.

En lo mismo coincide Elena Pozo, abogada experta en extranjería, «en teoría la información que están dando no se ajusta a la verdad, no es del todo veraz porque se omitió el procedimiento [que marca el artículo 35]». En sus palabras, la respuesta de Política Territorial siembra la duda sobre cómo se han realizado las repatriaciones del resto de menores extranjeros, si siguiendo o no el procedimiento fijado por ley.

La ley de transparencia es la normativa estatal que regula el derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos y cuyo ámbito de aplicación son las administraciones públicas, incluidos los propios ministerios.

«La ley de transparencia parte de la base de que la información pública que se va a entregar al ciudadano es real«, señala Miguel Ángel Blanes, experto en materia de transparencia. «No sirve de mucho si la información que se facilita no es verdadera«, reitera. Ante la respuesta que ha aportado el ministerio, el experto asegura que «han utilizado la ley de transparencia para dar información que no era verdad«.

Helen Darbshire, directora ejecutiva de Access Info Europe, organización fundada en 2006 y dedicada a la promoción y protección del derecho de acceso a la información, coincide en que puede haber errores en los datos que entregan y que «este tipo de error es más grave que aportar una base de datos no actualizada«. En sus palabras, se trata de un «error» que podría estar incumpliendo el artículo 20 de la Constitución (sobre aportar y recibir información veraz) y «deberían de hacer un esfuerzo, al menos, para explicar la discrepancia entre lo que mandaron en su día y lo que ha salido a la luz ahora».

Desde el Ministerio de Política Territorial señalan a Maldita.es que la respuesta aportada por transparencia fue “incompleta” e indican que dichas repatriaciones se hicieron en base al acuerdo de España y Marruecos de 2007. Este ministerio no ha respondido sobre qué ha ocurrido con los menores que debían ser retornados a España por orden judicial. Tampoco lo ha hecho la embajada de Marruecos en España.

Metodología

Maldita.es ha elaborado esta información en base a los datos obtenidos vía ley de transparencia sobre el número de menores extranjeros devueltos a su país desde el 1 de enero de 2015 hasta el 16 de diciembre de 2021. Según informa Política Territorial en su respuesta, en este periodo se ha devuelto en total a 73 menores (55 de ellos marroquíes en agosto de 2021) bajo el artículo 35 de la ley de extranjería.

En un principio Maldita.es solicitó a los ministerios de Política Territorial y del Interior la información de menores extranjeros devueltos a su país de origen y en base a qué artículo de la ley se realizaban dichas devoluciones. Sin embargo, Interior no aportó cifras y derivó la consulta a Política Territorial.

Además, hemos utilizado la respuesta que el departamento de prensa del Ministerio del Interior dio a Maldita.es en el año 2019 sobre los menores marroquíes que habían sido devueltos. En su respuesta señalaron que “no se ha retornado a ninguno desde 2007”. Por lo tanto, se habría producido una devolución de menores a Marruecos sin precedentes, desde al menos 2007.

Sobre los 55 menores devueltos, a fecha de 11 de octubre de 2022, existen dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 en febrero de 2022 señalando que para al menos 13 de estos menores devueltos la actuación de la Delegación del Gobierno fue “contraria a derecho” y que en el proceso de devolución “se omitieron todos los trámites” fijados por la ley. En el caso de los otros siete restantes que figuran en las sentencias, las autoridades judiciales paralizaron las devoluciones. Las puedes consultar aquí y aquí.

Ambas sentencias han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el mes de junio y septiembre respectivamente. Una de ellas, que trata sobre ocho de los 55 menores devueltos, se encuentra en el Supremo en recurso de casación. Sobre la otra, que trata el caso de 12 menores, la Delegación del Gobierno en Ceuta y el propio Gobierno de la ciudad autónoma están en plazo para recurrir.

Actualmente, además de estos casos, se está juzgando en los tribunales lo que ocurrió con otros siete menores marroquíes para los que todavía no hay sentencia. Para el resto de menores, 35 de los 55 devueltos, no consta que su situación haya llegado a los tribunales.

