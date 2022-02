El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, muestra su “respeto absoluto” a las sentencias judiciales, pero insiste en que se aplicó “un acuerdo marco para el retorno asistido” con Marruecos y recuerda que la sentencia “no es firme, cabe recurso”

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta formó parte activa en la devolución de los menores marroquíes durante el pasado mes de agosto. Su portavoz, Alberto Gaitán, se ha manifestado esta mañana sobre la sentencia judicial que establece que se produjo “vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral de los menores” y ordena a la Delegación del Gobierno el retorno de los mismos a España. Gaitán ha trasladado su “máximo respeto” a las sentencias judiciales, pero recuerda que “no es firme, cabe recurso” y que es un “asunto de Estado, que excede el ámbito de la Ciudad”.

La Ciudad defendió, en numerosas ocasiones durante la semana en la que se llevaron a cabo las repatriaciones y posteriormente tras la paralización de las mismas por parte de la Justicia, el marco de legalidad en el que se estaban produciendo las devoluciones de los menores acogiéndose al ‘Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado’.

El Juzgado destaca este Acuerdo de Repatriación con Marruecos no exime a la Administración de aplicar a los menores las garantías previstas en la Ley y el Reglamento de Extranjería y que durante las devoluciones “no es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos”. No se realizaron informes individuales de los menores, cuya tutela correspondía a la Ciudad Autónoma, ni se atendió al principal fin de una repatriación de este tipo, que tiene que ser el interés superior del menor.

Gaitán dice que se está trabajando de forma coordinada entre ambas Administraciones y que “se volverá a hacer una relación de los menores a los que se alude en la sentencia”. “Sí que existe ese acuerdo marco entre los dos reinos para el retorno asistido y fue lo que se aplicó, también desde el Gobierno de la Nación. Hay esta sentencia que no es firme y será analizada jurídicamente y valorada por los técnicos de la Ciudad y de la Delegación del Gobierno, que es a la que falla la sentencia”, ha concluido el portavoz.