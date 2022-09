Desde MDyC señalan que no van a permitir que “se vuelva a tomar el pelo a la Ceuta periférica”, alegando que no están de acuerdo en que se quite de Hadú la Comandancia de la Guardia Civil porque aseguran «forma parte de la idiosincrasia de la barriada»

José María Rodríguez Ruiz, diputado no adscrito, ha trasladado al pleno de la Asamblea una propuesta relativa a instar al Gobierno de la Ciudad el inicio de las obras de las nuevas instalaciones para la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, en la que pide que se llegue a un acuerdo con el Gobierno Central para agilizar las mejoras en estas instalaciones.

El PSOE de Ceuta alega a un proyecto que destinó 19,5 millones de euros para mejor y nuevo equipamiento para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, asegurando que están en proceso una serie de mejoras y actuaciones además para sus instalaciones.

Desde MDyC señalan que no van a permitir que “se vuelva a tomar el pelo a la Ceuta periférica”, alegando que no están de acuerdo en que se quite de Hadú la Comandancia de la Guardia Civil porque aseguran «forma parte de la idiosincrasia de la barriada».

Alejandro Ramírez apoyará la propuesta, completando que desde el Gobierno local se seguirá insistiendo al Gobierno Central para que se lleven a cabo estos proyectos.

La propuesta se ha aprobado con 13 votos a favor y 3 abstenciones.