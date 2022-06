Este servicio está operativo 24 horas al día los 365 días al año con el objetivo de atender «de la mejor manera» a los pacientes de Ceuta

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria quiere poner en valor el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta y a todos sus profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan allí. Este servicio, operativo 24 horas al día durante 365 días al año, está formado por «grandes profesionales» que velan por la salud de los pacientes de Ceuta.

Para todos los pacientes que acuden a Urgencias es importante realizar una organización y una jerarquización de los casos más graves. Esto se conoce como el denominado triaje, el cual, es un protocolo de intervención que se usa en urgencias. Este servicio se rige por el principio de que la atención a los pacientes no está estipulada por el orden de llegada, sino por la prioridad asignada en el triaje o también conocido como clasificación.

Dicho esto, desde que el paciente acude al servicio de Urgencias se introduce en un circuito que va a jerarquizar a los pacientes en virtud de su gravedad.

Escala de priorización en urgencias en Hospital Universitario de Ceuta

Nivel 1, crítico o emergencia vital: Esta urgencia requiere de una atención médica de forma inmediata

Nivel 2, Urgencia: Para estos casos se requiere una atención casi inmediata. Aquellas patologías que requieren asistencia médica urgente, pero no hay riesgo o compromiso vital del paciente.

Nivel 3, no urgente: Este nivel de priorización es el considerado menos urgente y el que más demora puede tener. Se reúnen todas aquellas patologías no urgentes ni emergentes. Aquellas patologías que no requieren una urgencia inmediata. No hay riesgo para la vida del paciente. Sin ser urgente pueden tener una espera aceptable.