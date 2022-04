Los dos procedimientos abiertos abiertos anteriormente quedaron «desiertos por ausencia de licitadores». El contrato tiene un valor estimado de 217.000 euros para un plazo de ejecución de 3 años

La Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta ha publicado un anuncio de licitación para el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a pacientes derivadas, con un valor estimado del contrato de 217.000 euros por un plazo de ejecución de tres años.

Como explican en el informe justificativo del contrato, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo dispone que «se garantiza el acceso a la interrupción

voluntaria del embarazo«, que «se practique por un médico especialista o bajo su dirección» y «que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado».

Sin embargo, en Ceuta no se puede ofrecer este servicio porque todos los médicos de servicio de Ginecología y Obstetricia se han acogido a su derecho de objeción de conciencia. El Foro elaboró recientemente un reportaje sobre el derecho al aborto en Ceuta, recogiendo experiencias y testimonios de mujeres ceutíes, y el INGESA no quiso dar explicaciones de los motivos por los que no se ofrecía este servicio, saliendo ahora de dudas con este anuncio.

«El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (en lo sucesivo INGESA), como entidad gestora de la sanidad pública en Ceuta, debe garantizar a las pacientes de dicha ciudad el acceso a estas prestaciones sanitaria en condiciones de igualdad efectiva respecto a los residentes en otras zonas del territorio nacional«, señala este informe, por lo que destacan que «para facilitar el desplazamiento de las pacientes, es necesario contratarlo con un centro sanitario lo más próximo posible a la ciudad de Ceuta».

Como se establece, el servicio objeto de este contrato establece:

Consulta médica y estudio y valoración por el facultativo que corresponda, a efectos de dictaminar la pertenencia de la interrupción de acuerdo a los

supuestos establecidos por la ley

Determinaciones analíticas: Rh, si la mujer no aporta informe, Grupo sanguíneo, hemograma, estudio de coagulación y cualquier otro cuando se considere necesario para proceder a la intervención

Técnica de I.V.E. (quirúrgica o médico – farmacológica) que el profesional del centro considere más adecuada a cada situación, con la medicación incluida, sedación, analgesia y anestesia local, que estime pertinente según las características de cada caso, así como la gammaglobulina anti – Rh si procede.

Monitorización cardiaca sistémica.

Pruebas ecográficas antes y después del I.V.E.

Recuperación post – intervención en sala acondicionada a estos efectos, durante el tiempo preciso, con los controles necesarios. Seguimiento tras la intervención de posibles incidencias, con las revisiones ginecológicas (incluyendo ecografia) necesarias, hasta el alta definitiva

Hasta el momento, las mujeres ceutíes que ejercen su derecho a abortar se tienen que trasladar a una clínica en Algeciras. Esta licitación, que tiene un plazo de presentación de ofertas hasta el 26 de abril, abre la posibilidad a que se mejore el servicio y el acceso de las pacientes a este servicio en caso de que alguna clínica médica ceutí se presente.

Lejos de que esta mejora del servicio se pueda vislumbrar como una realidad, el informe ya apunta que los dos procedimientos abiertos anteriormente quedaron desiertos de licitadores. Cabe recordar que se encuentra en marcha una reforma de la ley actual del aborto, y que la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció que están trabajando para que “abortar va a estar garantizado en todos los hospitales públicos”. Una medida que sería la solución para el problema existente en Ceuta.