Rafael Mejías nos explica desde dentro cuál es el cometido de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El jefe del grupo que se encarga de combatir el machismo en Ceuta nos cuenta cómo es el trabajo diario de los agentes con las víctimas, así como la coordinación con otros cuerpos y organismos

¿Cuál es el cometido de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer?

La Policía Nacional desde hace muchos años está comprometida con la mujer. Las primeras unidades de atención a la mujer se crearon en 1986. Se llamaban SAM, Servicio de Atención a la Mujer. En el 89 se le añadió el GRUME, que era el Grupo de Menores para atender también, igual que a las mujeres, a los menores. Esas dos unidades se unieron en una, el Grupo de Menores y el Grupo de Atención a la Mujer y se llamó SAF, Servicio de Atención a la Familia. Y cuando se atiende a la familia, ya sale posteriormente la Ley del 2004 Contra la Violencia de Género y se ve que hay que proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces se crean unas unidades de la UPAP, Unidad de Prevención, Asistencia y Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Ya en el año 2015 se crea la UFAM, que aglutina tanto la unidad de protección para esas mujeres víctimas de violencia de género como el grupo de menores y, dentro de todas las competencias, tenemos también violencia doméstica y todo tipo de delitos sexuales, tanto con mayores como con menores.

¿Cómo se coordina la UFAM con otros organismos?

El campo de actuación y de trabajo es amplísimo. Tenemos una conexión directa con Fiscalía de Menores, con el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer. Por encima de todo están las víctimas, también detener a los autores de esos delitos, pero por encima de todo, las víctimas, tanto en la atención como en la denuncia, como la derivación a Servicios Sociales como en las necesidades que pudiera tener, dada la situación en la que caen. Hay una vinculación directa con la Unidad de Coordinación de Violencia Sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno. La comunicación con la coordinadora de Violencia de Género de la Delegación de Gobierno es constante, continua, cualquier cosa relevante o de interés, se la comunicamos a ellos, cualquier conocimiento que ellos tengan lo comunican con nosotros. Tenemos, por supuesto, contacto con el Centro Asesor de la Mujer, con el Área de Menores de Ceuta de la Ciudad, etc.

¿Cuál es el trabajo de colaboración con la UPAC de la Policía Local?

Con Policía Local hay un protocolo tanto a nivel de Delegación de Gobierno como de la Ciudad respecto a la protección de las víctimas de violencia de género. Estamos en contacto continuamente porque la protección de las mujeres la tenemos distribuida según el riesgo que comporta. Si la valoración que se ha hecho por violencia de género es de riesgo no apreciado o bajo, entonces lo lleva Policía Local, pero cuando es medio, alto o extremo, lo lleva Policía Nacional. Pero ese riesgo no es algo estático, ya que, en función de las circunstancias puede ir bajando o puede ir subiendo, por lo que las víctimas pueden ir pasando de un cuerpo al otro en función de las necesidades que tenga de protección. Ese nivel de riesgo viene el resultado de una valoración que se hace cuando la víctima presenta una denuncia o cuando tenemos un conocimiento de un hecho que la víctima nos ha expresado. No es lo mismo una víctima que nos dice que la han amenazado con que le van a quitar las viviendas a una víctima que ha sufrido una agresión física. Entonces, como esos son una serie de ítems que se van rellenando en un cuestionario, hay un algoritmo que después nos da una valoración. Esto es una aplicación que ha hecho la Secretaría de Estado de Seguridad a nivel nacional, excepto Cataluña y País Vasco, y esa valoración es la que después nos deriva a Policía Local o a Policía Nacional en función de ella. Ahora mismo activos en Ceuta, si no me equivoco entre riesgo no apreciado, bajo, medio y alto, porque extremos no tenemos ninguno, me parece que hay cerca de 40.

La UFAM es la unidad de la Policía Nacional que se encarga de proteger a las víctimas de violencia machista / Antonio Sempere

¿Cómo funciona el sistema VioGen en la UFAM?

Cuando una mujer presenta una denuncia o cuando en una primera intervención policial ven un posible caso de violencia de género, aunque ella no quiera denunciar, entonces nosotros también actuamos de oficio en esos momentos. Los policías que van allí hacen una recopilación de los datos que puedan interesar para la denuncia y eso se refleja después en el atestado. Si es ella la que denuncia, le hacemos una serie de consultas, hablamos con ella, nos informamos y con lo que nos ha dicho, rellenamos ese cuestionario de la Secretaría de Estado de Seguridad para saber si ha sufrido violencia psicológica, violencia física, qué nivel de violencia o qué agresiones ha sufrido, si tiene hijos que hayan presenciado la agresión, etc.

Si la víctima no verbaliza la violencia que está sufriendo, ¿cómo actuáis?

Nosotros somos un grupo especializado en este tipo de circunstancias de situaciones. Procuramos hablar con la víctima, si nos trae un parte médico evidentemente valoramos lo que diga el parte médico porque después en las preguntas que tenemos que contestar en esa en esa valoración policial. Pero también preguntamos a los agentes para que nos digan qué han percibido en el domicilio ya que han hablado en un primero momento tanto con la víctima como con el presunto agresor. Además de eso, hacemos normalmente informes vecinales y les preguntamos si anteriormente han escuchado algo, si tienen conocimiento de algo y demás.

¿Cuántos agentes hay dentro de la UFAM?

En protección tenemos a tres policías y en investigación seis más yo, que soy el que está al mando de todos ellos. Es poco, pero nos esforzamos a intentar sacar todo adelante. Tenemos un abanico de competencias muy amplio, sobre todo en Ceuta con el tema de los menores, que absorbe muchísimo a muchísimos recursos personales y de tiempo, y le dedicamos todo el tiempo que podemos a cualquier víctima. Hablamos con ella, dialogamos, intentamos comprenderla, empatizamos con su problema, procuramos que haya alguien de confianza con ella. También hay que llamar a un abogado para que la proteja, que está dentro de sus derechos como víctimas de violencia, y eso lleva un tiempo. Lo que más nos preocupa son los delitos de violencia sexual.

¿La UFAM también se encarga de la vigilancia del presunto agresor?

En principio nosotros, cuando tenemos una denuncia de violencia de género o una o de violencia sexual, tratamos de localizar al agresor. O bien se hace por teléfono ya que muchos agresores se presentan voluntariamente o tenemos que desplazarnos a los domicilios al trabajo, buscarlos por la calle, hacer gestiones para intentar localizar. Esa primera actuación sí que la hacemos desde un la UFAM, pero cuando ya la víctima ha pasado por el juzgado y se le ha otorgado una medida de orden de alejamiento, a partir de ahí se encarga la Unidad de Protección, que es la encargada de proteger a la víctima. No podemos evitar que el agresor intente acceder a ella, pero ella sí tiene un contacto directo con su policía protector para decir lo he visto, está cerca. Entonces, inmediatamente se pone en movimiento todo el sistema policial, desde la sala del 091 para mandar indicativos uniformados, el de protección que se pone en movimiento para ir a atender a la víctima, nosotros si hace falta, nos vamos también al lugar. Porque lo primero es proteger a la víctima de una manera integral, no solo una unidad de la policía. Toda la policía está para proteger a las víctimas, entonces, cualquier unidad que esté en la calle y hay un hecho de una agresión de violencia de género o de un quebrantamiento de una medida, de una orden de alejamiento de una medida cautelar, automáticamente se pone en movimiento para proteger a las víctimas.

Lo primero para la Policía Nacional es proteger a la víctima de una manera integral, no solo una unidad Rafael Mejías, jefe de la UFAM

¿Hay casos de reincidencia? ¿Hay víctimas que hayan tenido que comenzar el proceso de nuevo?

Viogen tiene memoria. Entonces, cuando una mujer viene a denunciar, lo primero que se hace es mirar a ver si hay habido denuncias previas, tanto por parte de ella como por parte del presunto agresor. Si ya ha habido denuncias previas, eso se hace constar para que el juzgado lo tenga en cuenta a la hora de tomar medidas. No hay demasiados casos de reincidencia, es un tanto por ciento bastante bajo porque normalmente las medidas que se toman son bastante eficientes y evitan que haya esa esa reincidencia.

¿Cuál es el grado de formación y sensibilización de los agentes de esta unidad?

El grado de formación que tenemos viene dado desde la escuela de Ávila. Los nuevos policías, alumnos que van saliendo, ya tienen unos conocimientos y unas nociones sobre la violencia de género. Tenemos cursos específicos, jornadas, reuniones y algo que es muy importante, que es lo que yo siempre he dicho, que es la base de la policía. Una cosa es lo que aprendas en la escuela o lo que puedas aprender en una jornada o en un curso que hagas, pero creo que es mucho más importante el tener un modelo, el que tengas un compañero con una antigüedad que sepa hacer las cosas, que trabaje, que tenga voluntad y que enseña todo lo que viene. Puedo decir que tengo un grupo de trabajo excepcional, son geniales trabajando y lo tratamos de hacer lo mejor posible.

¿Cuál es la asignatura pendiente de la sociedad?

La asignatura pendiente de la sociedad es el machismo. Todos nos hemos educado en una sociedad machista. Ese egoísmo que existe hacia la propia persona, que pretende tener una preponderancia sobre la mujer. La educación está muy bien, pero falta educación en igualdad. Pretender quitar ese tipo de lacra social de un día para otro es muy difícil, prácticamente imposible. Hay que darle un tiempo porque todos los que se están ahora formando están conociendo otros valores, una cultura distinta y estos jóvenes a su vez formarán en su día a otros que irá evolucionando, y todo irá avanzando. Todos, yo me meto el primero, tenemos esas reminiscencias de la cultura machista que hemos tenido desde pequeño desde la cuna, desde nuestra casa. Con el tiempo yo estoy convencido de que va a ir evolucionando la sociedad y va a ir avanzando en ese sentido de la igualdad.

¿Qué mensaje mandaría a aquellas personas que pueden estar sufriendo algún tipo de violencia machista?

Lo que le diría es lo que le digo siempre a todas estas mujeres, que digan algo, que hablen, que no lo hagan en silencio, pueden decírselo a un familiar, a un vecino, a un amigo, o a una amiga. Pueden decirlo al policía, pueden decirlo al CAM, a la Delegación del Gobierno. Hay un montón de lugares donde ellas pueden expresar esa situación y que nos lo hagan llegar. En la UFAM intentaremos ver exactamente qué es lo que pasa. Aquí valoraremos la posibilidad de qué ayudas necesitan, qué servicio necesita y se lo haremos llegar. Esa mujer tendrá la atención necesaria en función de sus necesidades para avanzar en esa situación que está viviendo.