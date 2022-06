En “El juego de Ender” el protagonista es utilizado para acabar con una raza alienígena sin él saberlo, tras conocerlo intenta redimirse de su criminal actitud en “La voz de los muertos”. Ambas novelas de Orson Scott Card.

En “El juego de SánchEnder” el partido socialista es utilizado para acabar con la izquierda siendo el protagonista plenamente consciente de ello y no parece que vaya a existir la posibilidad de redención, aunque si escucharemos en las próximas generales “La voz de los muertos”.

Recapitulemos:

En las pasadas elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid el PSOE se hunde (en parte por la apuesta personal de Sánchez por el candidato) y obtiene su peor resultado en la historia de la democracia siendo superado en votos por Más Madrid y consiguiendo que Ayuso, con un discurso como el de Giorgia Meloni, se proclame Emperatriz mundial de la ultraderecha al nivel de Marine Le Pen o algún engendro fascista del pasado. Podemos salvó los muebles gracias a la inmolación política de Iglesias y Unidas Podemos se encaminaba de cabeza a las elecciones andaluzas para “zumar” (y no encuentren en esta expresión “tirito” alguno a mi querido lenguaje andaluz sino una expresión referida a que sumar, lo que se dice sumar, poco se ha sumado en lo sustancial, quizás incluso se haya podido dividir;

En las recientes elecciones a las Cortes de Castilla y León el PSOE dilapidó más de 100000 votos ganando el PP y aumentando espectacularmente VOX que llega incluso a estar en el Gobierno. Unidas Podemos sobrevivió;

En las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebran hoy todo apunta a la defenestración del PSOE y el candidato elegido por Sánchez, a una izquierda que no llegará a ser decisiva a la hora de la formación de Gobierno y a unas fuerzas de derechas y ultraderechas que se convertirán en hegemónicas. Algún día, tal vez, Podemos Andalucía cuente bajo qué condiciones y condicionantes han realizado esta campaña. Vaya por delante mi máximo respeto y admiración por su militancia y más teniendo en cuenta todo lo acaecido.

¿Cómo se ha llegado a esta situación en la que la izquierda española va desdibujándose poco a poco justo cuando estamos en la antesala de unas municipales que serán a su vez la entrada a unas generales?

Hay que echar la vista atrás y mirar fijamente a Sánchez y a “su” PSOE.

La aparición de Podemos durante la anterior crisis sistémica que hizo temblar, y mucho, al Régimen del 78 movió cimientos que no solo sustentaban lo ocurrido en España durante las últimas cuatro décadas, sino que alcanzaba a más allá de un siglo, en concreto a esos 140 años de historia del PSOE. El socialismo español se asomaba al precipicio por el que se habían despeñado otros colegas ideológicos en distintos países europeos.

Se tocó a zafarrancho de combate, gobernar para otro día, lo primero era lo que era: la destrucción personal de Pablo Iglesias como elemento clave de esta rebelión contra el bipartidismo y que asustaba especialmente al PSOE.

Según los análisis del PSOE la caída de Iglesias propiciaría la de Podemos que se vendría abajo como un castillo de naipes al que quitan su sustento.

El PSOE parece estar saliéndose con la suya apoyado por otros actores y actrices que el tiempo juzgará con equidad. Pero mire usted por donde que en este proceso el propio PSOE como míseros “walking dead” está dejando una estela de cadáveres autonómicos que no resucitarán en años, muchos años.

Este PSOE cada día es más Dorian Gray no atreviéndose a quitar el paño que oculta el retrato porque tendría el mismo final que el protagonista de la novela de Oscar Wilde.

Y mientras transcurre “El juego de SánchEnder” un inefable Feijoo que no es lo que nos intentan hacer ver desde los medios de comunicación de derechas. Sino un gallego que ha ido a hacer las Américas y parece que le va a salir bien porque a su izquierda hay tanto que recomponer que no se conseguirá en un año, ni en dos. De hecho, me temo que a la izquierda le queda un largo destierro por el desierto de la incomprensión. Porque no se ha sabido leer el panorama político nacional ni el internacional. La sombra oscura de la recesión, no solo económica sino también en libertades, se cierne sobre el mundo y en España la supervivencia política del PSOE ha sacrificado la posibilidad de hacer frente a esta amenaza. Lo que se encuentra a la izquierda del PSOE es el único dique de contención contra la ultraderecha, si se dinamita desde dentro o posiciones muy cercanas ¡voilá volveremos al NODO!