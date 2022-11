«No sea alarmista en cuanto a que tenemos 200 millones de euros de deuda, porque solo corresponde con el 60% de ingresos de la Ciudad, y el límite es del 75%», ha reseñado la consejera, que critica que la localista ha hecho una «lectura sesgada». La diputada localista ha renombrado estos Presupuestos como los de la «responsabilidad del despilfarro»

La diputada del MDyC, Fatima Hamed, ha comenzado su intervención criticando que recibieran el documento del proyecto del Presupuesto de la Ciudad para 2023 dos días antes del Pleno de la Asamblea. Tras esto, ha querido mostrar su agradecimiento a los técnicos por elaborar la parte técnica «con rigor y objetividad». La localista ha reivindicado que «la política no es un mercado, es hacerse cargo de la realidad». Hamed ha manifestado que uno de cada dos niños viven en situación de pobreza, que hay 11.101 personas que personas que pudiendo trabajar no encuentran trabajo y, alrededor de 6.000 personas que demandan vivienda y que no la encuentran porque no se construye. «Los gobiernos deben tener como prioridad construir vivienda», ha remarcado la diputada, recordando que el grupo parlamentario propuso al inicio de la legislatura un Plan de Construcción de VPO en alquiler. Asimismo, ha afeado que la ciudad siga sin contar con una clínica de radioterapia, provocando que las personas enfermas tengan que desplazarse a la Península. «Hay unas cifras extraordinarias de desigualdad, precariedad, de desempleo y de miseria», ha manifestado la localista.

La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública

Hamed ha criticado a Chandiramani que este presupuesto «ha sido engendrado y traído a este Pleno por PP y PSOE», y pone en el localismo el eje del cambio. La portavoz del grupo parlamentario del MDyC ha recordado que en 2017, de los 50,2 millones de euros presupuestados para inversión, se ejecutó el 31,6%. En 2018, de 62,7 millones de euros, se ejecutó «la miserable» cantidad del 16%. En el año 2019 de los 79,7 millones de euros previstos, no llegó a ejecutarse más que el 25,8%, apenas una cuarta parte de lo comprometido. Y el año en el que nos encontramos, 2022, y existiendo recogido en la documentación aprobada para el ejercicio presupuestario 96,1 millones de euros, «apenas se ha ejecutado el 13,8%». Mientras que Chandiramani calificaba los Presupuestos de la Ciudad para 2023 como los de la «responsabilidad», Hamed ha añadido que son «responsables, pero del despilfarro, de la pobreza, de la falta de limpieza, de creación de empleo, de no construir viviendas».

La diputada localista ha calificado los Presupuestos como los del «despilfarro»

El MDyC ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que se tengan en cuenta cuestiones tan prioritarias como la construcción de viviendas, un Plan Específico de Empleo así como la tan demandada y necesaria clínica de radioterapia. «Ni PP ni PSOE apoyan al MDYC para tener una clínica de radioterapia en Ceuta; ni para abaratar el coste de la bombona de butano a todos los ceutíes; ni para intervenir en las barriadas; ni para establecer bonificaciones en los parkings municipales para incentivar el comercio; ni para construir más viviendas», ha arremetido. Hamed ha pedido al Gobierno local que se les explique la situación en la que se encuentran los y las trabajadoras de las Brigadas Verdes. «¿Dónde está el informe fantasma que impide la inclusión de los mismos en una empresa municipal?», ha interpelado la diputada al portavoz del grupo parlamentario socialista, Juan Gutiérrez.

Hamed enseña una lista de fotografías de las deficiencias de las barriadas de la periferia

Otra duda que se les plantea es qué va a pasar con el Hotel Puerta de África. La portavoz del MDyC ha calificado los Presupuestos como los del ‘Black Friday’ con «descuentos y reducciones» en partidas como la de la subvención al alquiler que pasa de 500.000 euros en 2022 a 300.000 euros en 2023 o el Plan de Mejora de Infraestructura Urbana que pasa de 8.214.963,27 euros en el presupuesto para el 2022 para tener 1.475.184,51 euros. Hamed ha vuelto a criticar las tres apuestas del Gobierno local por el puerto deportivo, el edificio en el Poblado Marinero y la Escuela de Pilotos y denuncia que «no tienen un mínimo estudio de viabilidad y no defienden los intereses generales de Ceuta». «Nuestro grupo municipal no comparte estos presupuestos, porque no solucionan los graves problemas a los que nos enfrentamos, no crean las bases de un nuevo modelo económico, no solventan la falta de vivienda y ni siquiera intentan cerrar la brecha social existente», ha indicado la localista, que aseguran que presentan sus aportaciones y enmiendas en beneficio de los y las ceutíes. Hamed ha vuelto a denominar los Presupuestos como los del «despilfarro». Ustedes presupuestan en 661.000 euros para la construcción del «tanatorio musulmán», señalando que «se está cooperando a cumplir con las políticas de los fachas».

Chandiramani ha contestado a Hamed que sí se les ayudan a las empresas y ha mencionado las deudas con las que cuenta la Ciudad. «No sea alarmista en cuanto a que tenemos 200 millones de euros de deuda, porque solo corresponde con el 60% de ingresos de la Ciudad, y el límite es del 75%«, ha reseñado la consejera, que critica que la localista ha hecho una «lectura sesgada». Por último, Chandiramani ha criticado que la localista haya dicho que durante la pandemia «se coartó la libertad» de los y las ceutíes.