Desde el movimiento aseguran que los grandes afectados son los más vulnerables, los niños y niñas con necesidades especiales que a estas alturas del curso escolar «no cuentan con el personal necesario para poder garantizarles una educación de calidad, como el resto de sus compañeros con el perjuicio que ello supone»

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) consideran un despropósito «la dejadez tanto de Delegación del Gobierno como del Ejecutivo del Sr Vivas, en el continuo retraso en la convocatoria de los Planes de Empleo así como la gran falta de información al respecto».

«Siempre hemos criticado que los Planes de empleo no son la solución a los graves problemas de Ceuta, donde por desgracia el desempleo es un mal endémico que año a año se parchea con unos planes de empleo que no terminan de cubrir su cometido de mejorar la empleabilidad de las personas que demandan empleo. Aún así, no es menos cierto que hay una gran parte de la población que, tras años de desempleo, espera aliviar al menos temporalmente su situación económica» manifiesta el movimiento en un comunicado.

También aseguran que siendo esto una «cuestión sabida tanto por la Delegación del Gobierno como por el Ayuntamiento, año a año se reincide en los mismos errores de retraso y falta de información que afectan negativamente a nuestra sociedad».

Desde MDyC señalan que el ejemplo más flagrante, es que afecta directamente a los más vulnerables, los niños y niñas con necesidades especiales, que a estas alturas del curso escolar «no cuentan con el personal necesario para poder garantizarles una educación de calidad, como el resto de sus compañeros con el perjuicio que ello supone. Asimismo afecta a padres y madres trabajadores, que no pueden dejar a sus pequeños en las aulas matinales por falta de recursos humanos. Y a fin de cuentas, termina afectando a la comunidad educativa».

«Por ello, desde el MDyC exigimos tanto a Delegación como al Ejecutivo del Sr Vivas que se manifiesten al respecto para informar a la ciudadanía y publicar lo antes posible la convocatoria que parece dilatarse cada vez más».