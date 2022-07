La falta de ventilación, neveras que no funcionan, limpieza, etc, son algunas de las deficiencias que denuncian desde el MDyC y que señalan que perjudican tanto a los concesionarios como a la ciudadanía

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha visitado una vez más el Mercado Central para comprobar de primera mano los avances de la obra de emergencia que comenzó en el mes mayo de este mismo año y que no ha estado exenta de polémica.

Unas obras que para los concesionarios del Mercado Central, según el MDyC, «no son más que un parcheo que poco o nada les beneficia. No es de recibo que tanto la ciudadanía que acude a realizar sus comprar como los concesionarios no cuenten en todo el Mercado con sistemas de ventilación dadas las altas temperaturas que estamos padeciendo, no cuenten con servicio de limpieza nocturno y tengan que soportar las consecuencias de las obras por la mañana».

Para rematar, desde la formación de Fatima Hamed señalan que «los concesionarios de frutas y verduras tienen que tirar mercancía a diario porque llevan tres meses esperando el arreglo por parte del Ejecutivo local de la cámara frigorífica donde almacenan el género».

El partido advierte que va a seguir reivindicando «las peticiones justas de los concesionarios al igual que el seguimiento del transcurso de las obras cuyo objetivo, además de procurar una estructura segura, debería potenciar el estado del Mercado como central de compras de la ciudadanía de Ceuta así como del turismo».