El partido localista señala que las administraciones prefieren «continuar con el parcheo y lejos de los compromisos», añadiendo que únicamente hay un aula más en toda Ceuta para estos pequeños

El partido localista menciona que todos los años los centros escolares se enfrentan al principio del curso escolar «a la falta del personal que hace que se haya normalizado cubrir plazas estructurales con personal de los Planes de Empleo«. Por ello, desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadania (MDyC) consideran «inaceptable» que, una vez más, con la vuelta al cole, los pequeños con necesidades especiales «sean los grandes perjudicados al verse afectados por la ausencia de personal necesario para cubrir sus necesidades». Un personal, remarcan, «que precisa no estar expuesto a cambios por el bienestar de esos pequeños y pequeñas con necesidades educativas especiales».

«La falta del personal en todos los centros educativos en nuestra ciudad no es ninguna novedad y es una cuestión denunciada por toda la comunidad educativa,siendo además una de esas deficiencias que son males endémicos que padecemos los ceutíes por la gestión que se realiza en este caso por la Dirección Provincial de Educación en Ceuta y que no deja más opción a depender de la contratación del personal a través del Plan de Empleo, lo que supone que no se cuenta con los profesionales necesarios desde principio del curso lo que conlleva un gran perjuicio para todos los niños y niñas y para sus familias», apunta la formación política liderada por Fatima Hamed.

El Movimiento recuerda que ya llevó el año pasado una propuesta a Pleno para la dotación de personal para educación especial en todos los centros escolares y subraya que el Gobierno de la Ciudad «se comprometía a impulsar con el MEFP la incorporación del personal especializado en educación especial a los centros desde septiembre». Sin embargo, señalan que ni Educación ni la Ciudad, cumplieron con el alumnado con necesidades especiales, «que se ven expuestos a comenzar el año escolar sin el personal necesario para garantizarles calidad en su educación».

«Desde el MDyC cremos que es vital este asunto y por ello esperamos que se dote lo más pronto posiible a los centro con el personal necesario, para cubrir las necesidades de estos niños y niñas, para que asi puedan recibir una eduacion de Calidad», finalizan.