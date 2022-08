Señalan el estado en el que está el muro que protege el acceso a la playa, así como los tubos de grandes dimensiones que hay junto a las escaleras

El partido localista del MDyC señala que este verano será recordado como «uno de los más nefastos y deblorables» en cuanto al estado de las playas, afeando que el Gobierno de la Ciudad no haya «mostrado un mínimo interés» por evitar dicha situación. En esta ocasión, la formación liderada por Fatima Hamed ha puesto el foco en la playa de Benítez, donde argumentan que parte del muro que protege el acceso a la playa «literalmente no existe, con el correspondiente peligro que puede conllevar para viandantes y usuarios que accedan a dicha playa». Asimismo, apuntan que junto a las escaleras de acceso hay varios tubos de grandes dimensiones «llevan meses desperdigados en la arena sin que ningún responsable acuda a retirarlos».

«Tras la puesta en escena del Gobierno de la Ciudad usando un presupuesto de más de 2 millones de euros que ha servido, básicamente para esparcir piedra y escombro triturado en las playas afectadas por el temporal, hay que añadirle el abandono y desinterés que muestra este Ejecutivo por el resto de la playas de Ceuta en general y que ya no sorprende a ningún ceutí», añaden.