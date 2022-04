El partido localista liderado por Fatima Hamed asegura que llevan solicitando desde hace años la reducción de este gasto aludiendo a en la elección de especies de plantas ornamentales que realiza la Ciudad

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) acusan al Ejecutivo de «falta de empatía», señalándolo de dar prioridad a «gastos absolutamente superfluos», como la adquisición de plantas ornamentales y denuncia que dejen «en un segundo e incluso tercer plano las necesidades que presentan a diario los ceutíes en estos tiempos tan difíciles».

«Entendemos que las zonas verdes deben mantener un nivel óptimo y somos conscientes de las labores de conservación que requieren, pero esto no debe ser una burla ni una excusa para saquear las arcas públicas y obviarlas necesidades que padecen muchas familias de nuestra ciudad, por eso nos resulta indignante que se destine casi 150.000 € a plantas que tienen que ser sustituidas cada dos meses cuando en nuestra ciudad aumenta, por desgracia, el número de familias en situación de vulnerabilidad y no tienen cubiertas las necesidades básicas», remarcan

El MDyC denuncia que la Ciudad ha dedicado más de un millón y medio de euros en la última década a la compra de planta ornamental, y afea que no se hayan preocupado «en sentar las bases para producir su propia planta ornamental o en seleccionar especies que no sean de temporada y tengan una duración superior a un año». «Curiosamente, las compras de plantas se han producido, no a través del Servicio de Parques y Jardines, sino que se han adquirido a través de OBIMASA, donde la partida para la compra de planta supone casi un 30% de su Capítulo II«. El partido localista asegura que esa cantidad destinada a la compra de flores «contrasta con la destinada a la Red Natura 2000 o la prevención de incendios forestales, que no supera los 50.000 euros en el presupuesto de este año».

«La cantidad destinada en el Capítulo II de OBIMASA a la prevención de incendios forestales en los últimos años resulta ridícula si la comparamos con las destinadas a la compra de flores y más si tenemos en cuenta los incendios que han asolado la ciudad en los últimos 10 años», reiteran, por lo que aseguran que volverán a pedir que se reformule el planteamiento realizado por parte del ejecutivo local para corregir todos los despropósitos en cuanto a la compra de flores.