La formación localista asegura que la nueva plataforma, tras un año desde su compra, sigue sin implantar los protocolos de actuación y achaca el problema a «la incapacidad del director del 112» que «han colocado a dedo»

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha emitido una nota de prensa asegurando que ha tenido conocimiento que, tras un año de la compra de la nueva plataforma que ha tenido un coste de 1.699.999,40 euros, lleva seis meses de retraso su puesta en marcha y sin implantarse los protocolos de actuación aprobados por el Servicio del 112, ante la inacción del encargado quien ha eludido sus responsabilidades en este cambio de plataforma.

«Igualmente la puesta en marcha sufrirá un nuevo retraso, no solo por el incumplimiento de los plazos por parte del adjudicatario que se excusa en la pandemia, sino también porque no se han iniciado los cursos de formación a esta nueva plataforma, cursos que se podrían estar impartiendo desde hace varios meses, pero que dada la ausencia de un responsable en el servicio del 112, no se ha planificado ningún programa de formación», aseguran en su escrito.

Para el MDyC, «la falta de capacidad técnica, formativa y de gestión del encargado que han colocado a dedo en el 112 es la principal causa de que la herramienta más importante que tenemos la ciudadanía para comunicar cualquier accidente o una situación grave no funcione correctamente, el Desgobierno del Sr. Vivas prefiere mantener al frente de un servicio básico a un individuo que no reúne ni las capacidades técnicas, ni las profesionales, ni las legales, que sacar la plaza a concurso para que sea cubierta por alguien que cumpla los mínimos requisitos exigidos por la legislación».

Desde el partido localista han venido denunciando «la pésima situación en que se encontraba la plataforma del 112, cuya obsolescencia impedía su mantenimiento, poniendo en peligro la seguridad de los y las ceutíes ante la posibilidad de la caída del servicio. Pero, a pesar de que se ha adjudicado el contrato de la nueva plataforma, Ceuta sigue sin tener un servicio del 112 que funcione correctamente a causa de la incapacidad de los elegidos a dedo por el Desgobierno del Sr. Vivas».

Por ello, el MDyC exige el cese inmediato del encargado del 112, «quien es incapaz de dirigir un servicio básico y fundamental de nuestro Ayuntamiento».