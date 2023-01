Según el Movimiento «de ellos depende el abono de 420.000 euros que llevan pendientes más de seis meses»

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha insistido en numerosas ocasiones en la importancia de dar cumplimiento a lo acordado con las distintas entidades locales para que puedan desarrollar sus actividades. Recuerdan que por los retrasos en el abono de las distintas subvenciones, muchas entidades se ven con serias dificultades para abonar nóminas y para realizar las actividades programadas porque desde el ejecutivo, y las distintas taifas que lo conforman, no se les da el debido impulso por falta de una planificación correcta que permitiría una mejor organización por parte de todos.

Además de todas las entidades afectadas, quieren hacer especial hincapié en las que han sido aprobadas para apoyar a los taxistas en sede plenaria y cuyo compromiso es ejecutar las mismas a través de convenio con la Cámara de Comercio de la ciudad para apoyar al sector del taxi por importe de 420.000 euros, aunque desde el Movimiento consideran que podían haber sido notablemente superiores y «así lo defendimos en su momento, que llevan pendientes desde la aprobación del expediente de modificación de créditos, desde el año pasado, y que aún no han llegado a los bolsillos ni de propietarios ni de trabajadores asalariados por la falta de voluntad política de materializar estas ayudas por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, incapaz de haber ejercido presión todo este tiempo a su socio con la finalidad que cumpla o tal vez, porque ambos pretenden retrasarlo para hacer un uso político de las mismas obviando las necesidades que tienen los taxistas de la ciudad de recibir cuanto antes estas ayudas, que ya deberían estar más que abonadas».

El importe de estas ayudas «no podrá ser distribuido mientras que la cuantía total del convenio no sea recibida por la entidad cameral ceutí y pueda proceder a abonar las mismas así como a dar cumplimiento del convenio para reforzar las acciones del sector del taxi como agente activo en la estrategia turística de la ciudad».

En caso de no realizarse el abono de estas subvenciones, no descartan llevar el asunto a Pleno para conocer las verdaderas razones para que aún no se haya dado cumplimiento a este compromiso y que supone que a fin de cuentas, ·se juegue con el pan de las familias vinculadas al sector del taxi».

Es por ello que desde el Movimiento, instan al ejecutivo local a que cumpla, aunque sea por una vez, con los compromisos adquiridos y proceda a abonar las distintas ayudas.