El partido de Fatima Hamed entiende que «la crisis existe para todos, empresarios, trabajadores, pensionistas, desempleados» y pide que se reduzcan las tasas para toda la ciudadanía

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) declara que comparte que la situación en que se encuentra la economía de la ciudad debe provocar una reacción en el Ejecutivo local que reduzca la imposición municipal en lo que sea posible.

Para la formación localista «a la crisis económica que sufre Ceuta desde hace veinte años por la falta de un nuevo modelo económico que el Partido Popular no tiene, se ha unido el cierre de la frontera y el final del comercio transfronterizo (algo previsible desde el año 2000) ahondando la misma, rematada por la pandemia. Por ello, para el MDyC la presión fiscal que padecemos los ceutíes debe reducirse en todo lo posible para evitar que ninguno quede atrás».

Desde el MDyC propusieron, como han hecho otros ayuntamientos del país, «la congelación de las tasas, tarifas y precios públicos evitando la subida automática del IPC«. El Gobierno local contestó, señalan, que «la situación de la economía permitía esta subida, pues ya se estaba viendo luz al final del túnel, por lo que no admitió nuestra enmienda y ahora los ciudadanos ven como deben pagar más en sus recibos, sobre todo de agua«.

Sin embargo, para el Ejecutivo local «la situación de la pandemia continúa golpeando directamente al tejido empresarial ceutí» y propone que se reduzcan un 20% las tasas relacionadas con el ciclo del agua y la recogida de basura. El MDyC se manifiesta «de acuerdo», pero entienden que «la crisis existe para todos, empresarios, trabajadores, pensionistas, desempleados,… Y que para el resto el MDyC pedía que no se incrementara un 3,5%, lo que suponía no ingresar unos 300.000€, mientras que se desconoce los efectos que tendrán estas bonificaciones en las cuentas de Acemsa y del Ayuntamiento, al no existir estudio alguno».

El MDyC volverá a instar al Ejecutivo local «para que toda la gente de Ceuta tenga las mismas condiciones ante la crisis, pues si los empresarios lo están pasando mal, también lo hace el resto de la ciudadanía, por lo que hay que aplicar medidas que les permitan disponer de mayor renta».