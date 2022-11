La formación localista trasladará a través de Más País y Compromís tres enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para la instalación de una clínica de Radioterapia, la construcción de vivienda y la creación de planes para erradicar el desempleo

Fatima Hamed, portavoz del MDyC, y Youssef Mebroud, diputado, han comparecido esta mañana para presentar las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado a través del ‘Grupo Plural‘ en el Congreso, a través de la colaboración formaciones como Más País o Compromís. La formación sigue la misma linea que con las presentadas en los Presupuestos de la Ciudad, insistiendo en la construcción de una clínica de Radioterapia, alegaciones contra el desempleo o «la necesidad imperiosa» de construir más viviendas en Ceuta.

«Hemos dado un paso más y hemos pedido que registren enmiendas a los PGE, que son cuestionen vitales para nuestra ciudad: vivienda, empleo y sanidad», ha explicado Hamed. «Nos parece indignante que se nos venda los PGE y planes estratégicos cuando todos sabemos que son demandas que llevamos realizando hace mucho tiempo», señala.

En cuanto a la enmienda relacionada con la vivienda, Hamed recuerda que en esta legislatura no se ha invertido ni un solo euro en vivienda y tampoco se incluyen en los PGE. Son unas 5.000 personas las que se encuentran como demandantes de vivienda en Emvicesa, aunque está desactualizado. Han pedido para la construcción de vivienda, una partida de 15 millones de euros.

En cuanto al empleo, señala el problema del desempleo en la ciudad por lo que han presentado una enmienda para dotar con «15 millones de euros» para desarrollar planes específicos de empleo para la formación de los ceutíes que se realicen en las mismas barriadas. Una medida que se aprobó en el Debate de la Ciudad y se dotó con 300.000 euros pero que no se ha materializado.

Sobre la clínica de Radioterapia, es una de las reivindicaciones del MDyC desde hace tiempo para que las personas con cáncer no tengan que desplazarse. «Cualquier ciudadano entiende perfectamente que debemos contar con esa clínica, pero a nivel no hemos conseguido que nos apoyasen», ha dicho. Para ello se ha pedido una dotación de 4 millones de euros, y que si no fuera posible instalarla dentro del hospital y hubiera que hacer unas obras nuevas, de 12 millones de euros.

«Acudimos a nivel nacional a ver si nos hacen más caso y se atienden nuestras necesidades. Es un paso importante que los ceutíes pueda contar con esas colaboración de otros grupos regionalistas o localistas para darnos voz», ha finalizado la portavoz del MDyC. Todas estas peticiones se han trasladado también a la Ciudad, con partidas inferiores.

Empresa Hércules

El MDyC se ha reunido esta mañana con la empresa y se han comprometido con ellos para «dar por finalizado el problema del impago que tanto afectaba a los trabajadores».