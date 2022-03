Fatima Hamed “espera que no tengamos que ver” a ninguno de los 16 ceutíes que están en las naves del Tarajal en la calle, pero ni nombra a los más de 100 migrantes que también se quedarán sin techo. Chandiramani asegura que se “están buscando soluciones” para los que tienen “nacionalidad española”

Fatima Hamed, portavoz del MDyC, ha presentado una interpelación sobre la situación de las naves del Tarajal. “Nos importan los problemas de los ceutíes y por eso nos preocupan los 16 ceutíes que se van a quedar en la calle” con el cierre de estas naves, ha dicho Hamed sin nombrar a las más 100 personas migrantes que también se quedarán en la calle.

El MDyC quiere saber cuáles van a ser las soluciones que va aponer en marcha el Ejecutivo local para que ni una sola de esas personas se quede en la calle, a lo que Chandiramani ha contestado que “le consta” el trabajo que se está llevando a cabo con estas personas, de “nacionalidad española”, desde que se anunció el cierre de las naves.

“Este cierre tiene que producirse porque se trata de un recurso extraordinario con la crisis humanitaria”, ha destacado la consejera. “Algunas de ellas tienen posibles recursos económicos, otras podrían entrar en el programa de alojamiento alternativo o con Cruz Roja”, ha explicado, destacado que ahora mismo no existe un albergue para estas personas, pero existe este plan para facilitarles un alquiler u otras posibilidades, por lo que “nadie quedará desamparado”. “Estamos trabajando y ya se ha presentado el proyecto para la construcción de un albergue”, ha dicho.

Ante esta explicación, Hamed ha dicho que siempre escucha que “están trabajando” pero no se ven los resultados, y que no se concretan ni serán posible las soluciones que se están barajando, porque decirles que soliciten el alojamiento alternativo o el IMV no es una solución. “Lo único que demuestran es la falta de empatía y sensibilidad”, añadía la líder del MDyC. “Apelo al lado humano, esto supera la perspectiva política e ideológica”.