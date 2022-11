Todo ello trae causa, según manifiesta el Movimiento de que el año o temporada deportiva no coincide con el año presupuestario si no que va en períodos distintos que aseguran en la mayoría de los casos «hacen que arranquen las temporadas en el mes de julio y que al aprobarse los presupuestos a finales de año o comienzos del siguiente, no suelen conocer siquiera la cuantía que les corresponderá como subvención ni menos aún disponer de esos fondos»

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), en la reunión celebrada esta mañana por la Junta Rectora del Instituto Ceutí de Deportes han puesto de manifiesto las «serias dificultades» que aseguran tienen los clubes para hacer frente a los gastos que les van surgiendo desde el comienzo de temporada hasta que reciben las subvenciones que solicitan a la ciudad a través del ICD para cubrir parte de esos gastos.

Todo ello trae causa, según manifiesta el Movimiento de que el año o temporada deportiva no coincide con el año presupuestario si no que va en períodos distintos que aseguran en la mayoría de los casos «hacen que arranquen las temporadas en el mes de julio y que al aprobarse los presupuestos a finales de año o comienzos del siguiente, no suelen conocer siquiera la cuantía que les corresponderá como subvención ni menos aún disponer de esos fondos. Este problema, se acentúa especialmente en los clubes que compiten en categorías nacionales y cuyos desembolsos suelen ser notablemente elevados. A ello hay que añadir que los convenios con los distintos equipos se van suscribiendo a lo largo del año, coincidiendo en muchos casos con el final de la temporada deportiva lo que es realmente incoherente si se pretende ayudar a los equipos de la ciudad y que nos representan en el ámbito deportivo».

Por esa razón, han pedido a la junta rectora del ICD que agilice todos los trámites para que los clubes suscriban los convenios con la ciudad a primeros de año y que de esa manera, vayan disponiendo con antelación de las ayudas que les puedan corresponder. «Entendemos que hacerlo de esta manera facilitará mucho el funcionamiento de la actividad deportiva que desarrollan los clubes ceutíes y que por tanto, terminará redundando en beneficio de los mismos».

«El responsable del área en la actualidad, el Sr. Ramírez, ha aceptado esta petición por lo que esperamos a partir de ahora suponga un antes y un después en el funcionamiento de la gestión de subvenciones deportivas locales que han suscitado y suscitan no pocas quejas entre los equipos por las dilaciones y retrasos a los que tienen que enfrentarse».