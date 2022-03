Para la formación es «inconcebible abogar por la igualdad y no dotar de personal el Centro Asesor de la Mujer. Son muchas las tareas pendientes del ejecutivo en materia de igualdad»

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) han emitido hoy un comunicado para «insistir en la importancia de la lucha del 8 de marzo más allá de la visibilidad que se de ese día, los trescientos sesenta y cuatro restantes de cada año». Por ello, califican de «incomprensible que la entidad existente para asesorar a las mujeres, carezca del personal suficiente con el que realizar las funciones que tiene encomendadas. Y es que, el hecho de que todo un Centro Asesor, no cuente siquiera con personal administrativo para sacar adelante los expedientes solo es la punta del iceberg de la nula importancia a las políticas de igualdad por parte del ejecutivo».

El partido de Fatima Hamed considera que el Centro Asesor de la Mujer, «con una dotación de personal suficiente y unos criterios y directrices eficientes, haría infinitamente mejor las funciones que tiene encomendadas: asesorar a las mujeres en diferentes ámbitos, desde el del emprendimiento laboral a la formación».

«Un Centro Asesor de la Mujer de Ceuta, cuya página web sigue atribuyendo su dependencia de la consejería de sanidad, servicios sociales, menores e igualdad (inexistente esta legislatura con esa denominación) aunque a las actuales responsables tampoco parece que les preocupe ni les ocupe, y con información del 2019 muestra cómo no se ha priorizado en la agenda la potenciación de la participación de las mujeres, por un lado y por otro, no se sabe administrar los recursos de los que se dispone ni a nivel local ni los enviados por la administración general (como ocurre con los fondos para violencia de género o el más reciente para crear un programa de acompañamiento y del que aún no se ha movido ni un papel)», indican en su comunicado desde el MDyC.

Además, aseguran que «tampoco se da el asesoramiento jurídico publicitado en la obsoleta web y que anteriormente se realizaba a través de un convenio con el Colegio de Abogados de Ceuta, inexistente en la actualidad, como tampoco existe un departamento de orientación empresarial tan necesario en estos tiempos». «En cuanto al Plan de igualdad, aunque para algunos sólo sea papel mojado, tampoco haría mal el ejecutivo en espabilar al respecto, ya que esta legislatura poco o nada se ha hecho».

«Lejos de ello, lo que ofrece el ejecutivo es la frustración a las mujeres que necesitan un asesoramiento específico y también a las pocas profesionales del Centro Asesor que ante la carencia de personal administrativo se ven maniatadas en muchas cuestiones».

El MDyC exige «que además de bonitas palabras (que de tanto usar, desprestigian) trabaje un poco por las mujeres a nivel institucional y que al menos, ponga a su disposición una serie de recursos que solventen las necesidades que van surgiendo y que no son pocas».

