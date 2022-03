Numerosas personas se han concentrado esta tarde en la Plaza de los Reyes para condenar el asesinato por violencia de género de una mujer ceutí. A la concentración convocada por la Plataforma Feminista de Ceuta ha asistido la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y representantes del PSOE y de Ceuta Ya!

A la concentración de esta mañana a las 11:00 horas en el Palacio de la Asamblea y a las 12:00 horas en el Palacio de Justicia, se suma la de esta tarde a las 18:00 horas en la Plaza de los Reyes convocada por la Plataforma Feminista de Ceuta para denunciar el asesinato machista de una mujer de 47 años en Ceuta. El crimen de Mari Ángeles, que fue disparada por su pareja que es policía local y utilizó su arma reglamentaria, deja huérfanos a un niño de 10 años y una niña de 17 años.

Hasta el lugar se han acercado un gran número de personas entre las que se encontraba la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, así como representantes políticos del PSOE y de Ceuta Ya!. Durante la concentración se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto elaborado por la Plataforma Feminista de Ceuta y se han podido leer numerosas pancartas con diferentes consignas.

Manifiesto de la Plataforma Feminista de Ceuta

La Plataforma Feminista de Ceuta condena enérgicamente el último caso de violencia de género ocurrido en nuestra ciudad. De nuevo, una mujer ha sido asesinada a manos de su pareja. De nuevo, un hombre ha decidido acabar con la vida de una mujer.

¡BASTA YA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES! La violencia sí tiene género. Y se llama así porque es la que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Es el extremo de la desigualdad. Es la última vertiente del poder. Negar esta realidad es invisibilizar la mayor lacra de la historia. Es no querer acabar con el patriarcado.

Y no, no nos van a ganar en esta batalla contra el machismo que asesina, anula, acosa, amenaza y humilla. Más de mil mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas o ex parejas desde que se empezaron a contabilizar los casos en España. Y esta es la cuarta mujer en Ceuta. La séptima víctima del machismo en lo que llevamos de año en nuestro país. Pero no queremos que se quede en datos. Son vidas, tu vecina, tu prima, tu hermana, tu madre, tu amiga. Podríamos haber sido cualquiera de nosotras.

Por ello, hoy reivindicamos:

El fin de todo tipo de violencia contra las mujeres. Que se cumplan las leyes contra la violencia de género y que agresores y asesinos cumplan las penas máximas. Una justicia con perspectiva de género y formación en igualdad que proteja a las víctimas y condene a los machistas.

Educación feminista y en igualdad de género como mejor método de prevención frente al machismo.

Concienciar sobre la idea de que un maltratador no es un enfermo mental. Un maltratador sabe perfectamente lo que hace, su objetivo es controlar a la mujer y para ello usará cualquier medio que tenga a su alcance. Vamos a dejar de minimizar la violencia de género con expresiones como “es que estaba pasando por un mal momento, es que tenía depresión, es que no estaba bien” .

. Que la Ciudad reconozca que existe la violencia de género y que, como tal, debe tener un trato diferenciado. Exigimos que la Asamblea anule el acuerdo plenario aprobado en enero del 2020 donde negaban la violencia de género al compararla con la intrafamiliar.

Que el Gobierno de la Ciudad actualice el Plan de Igualdad , un Plan que no se renueva desde el 2013 y tenía una vigencia de cuatro años.

, un organismo inoperativo que tiene que velar por la transversalidad de las políticas de la Ciudad. Que el Gobierno de la Ciudad empiece a actuar también contra la violencia vicaria. Menores víctimas de la violencia de género y madres que ven como usan a sus hijos para seguir ejerciendo el control contra ellas.

Que el Consejo Sectorial de la Mujer sea una herramienta que apoye y vele realmente por la igualdad y que no sea la voz de la falta de conciencia de un Gobierno que hace dejación de funciones en esta materia.

sea una herramienta que apoye y vele realmente por la igualdad y que no sea la voz de la falta de conciencia de un Gobierno que hace dejación de funciones en esta materia. Que el Gobierno de la Ciudad cumpla íntegramente la Ley Integral contra la Violencia de Género y que se efectúen los presupuestos de la ciudad desde la perspectiva de género, con una partida económica visible y funcional en la lucha contra esta lacra.

Desde aquí queremos mostrar nuestro apoyo a todos los familiares de Mari Ángeles, especialmente a su hijo y a su hija. Compartimos vuestro dolor. Seguirá viviendo en cada una de nosotras, porque ¡NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS! Por eso estamos hoy aquí, gritando JUSTICIA. Por Mari Ángeles y por todas las asesinadas. Po todas las víctimas de la violencia sistemática contra la mujeres. SEGUIREMOS LUCHANDO CONTRA EL MACHISMO. ¡NOS QUEREMOS VIVAS!