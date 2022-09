Los/as trabajadores/as de Obimace solo quieren tener garantías de futuro profesional, salarios y condiciones laborales dignas, trabajar con seguridad y la reposición de los puestos de trabajo que garanticen la vida de esta empresa pública que actualmente está siendo desmembrada

Mañana 7 de septiembre, ante el sospechoso silencio de Yamal Dris, trabajadores de Obimace se concentrarán de la mano de CGT ante el Ayuntamiento portando papel higiénico para denunciar la situación que padecen en la empresa y las necesidades urgentes de plantilla y de una flota de vehículos que garantice la seguridad vial y en el desarrollo del trabajo que la empresa tiene encomendado en Ceuta.

La cita es a partir de las 10h, donde se atenderá a los medios de comunicación y se contará con la presencia del Secretario General de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla.

Recordamos que pese al registro de solicitud de reunión por parte de CGT, el consejero Dris sigue sin responder ni querer dar la cara, por lo que el acto de protesta está garantizado y el papel higiénico será protagonista estelar de la misma.

La situación de la plantilla de Obimace no cambia, más al contrario, empeora y es insostenible la situación de la flota de vehículos que en su mayoría son “bombas móviles”.

Los motivos que llevaron a CGT a solicitar la reunión a Dris son coincidentes con los de la protesta ante el Ayuntamiento, además de la nefasta situación de la flota de vehículos que no garantizan en muchos casos la seguridad vial, se sigue sin poner en marcha de la bolsa de trabajo comprometida que garantice la viabilidad profesional de la empresa ante la falta de operarios en muchas categorías (fontaneros, carpinteros, mecánicos, electricistas, soldadores… y resto de personal de oficios, continúa sin consolidarse las categorías profesionales de quienes llevan años realizando funciones de cargo superior, ni profesional ni salarialmente, el salario sigue congelado para la plantilla desde hace años (2006) ante la pasividad de un comité de empresa cuyos miembros si están recibiendo premios en sus nóminas en forma de euros (esto podría explicar muchas cosas), mientras que a parte de la plantilla se les castiga por tomar vacaciones mermándoles las retribuciones al no abonar, por ejemplo el

Plus de nocturnidad, algo ilegal sobre lo que CGT va a actuar judicialmente si no se pone remedio de inmediato, La seguridad y Salud de los trabajadores deja bastante que desear al forzarles a manipular cargas ante la falta de un camión pluma, …

Mañana 7 de septiembre es la cita y se informará públicamente de la situación de Obimace y del silencio cómplice del Consejero.