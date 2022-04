Dos votos a favor, tres en contra y 17 abstenciones. El portavoz del Partido Popular ha pedido al diputado del MDyC, Yussef Mebroud, «responsabilidad» en sus propuestas. «No podemos votar a favor, crear a los vecinos expectativas y que luego no se pueda hacer. Usted quiere quedar bien con los vecinos», ha manifestado Rontomé

El diputado del MDyC, Yussef Mebroud, ha hecho una crónica sobre el mes de abril en el que ha coincidido el Ramadán y la Semana Santa, y ha criticado que los partidos políticos no salieran a condenar el asesinato del joven Ibrahim. Asimismo, ha recordado que en este mes se ha abierto una nueva etapa que pone fin a casi dos años de crisis diplomática entre España y Marruecos.

Mebroud asegura desconocer la fecha de la apertura, que será de bienes y mercancías, y se pregunta qué panorama deja esta, ya que recrimina que Ceuta tenga tan solo un paso fronterizo con aduana comercial, peatonal y vehículos. Por ello, y en semejanza con la ciudad autónoma ed Melilla, con una aduana comercial y más de un paso fronterizo, reseñando que tiene los mismos habitantes y menos turismo, ha planteado la apertura del paso fronterizo de Benzú-Beliones alegando que esta medida «reactivaría el comercio local, daría vida a otro eje importante, aumentaría el flujo de transporte público y liberaría atascos».

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Juan Gutiérrez, ha respondido a Mebroud diciendo que los socialistas sí han dado el pésame a la familia de Ibrahim. Por otro lado, Gutiérrez ha explcado que nunca ha existido una frontera en Benzú, «ya que no hay normas que la regulen», y mantiene que esta depende de un acuerdo con Marruecos. «La información que tenemos es que Marruecos no está por la labor», ha explicado el secretario general del PSOE, que ha trasladado la abstención de la formación política «porque la seguridad y la salud pública de la ciudad está por encima de todo«.

El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha trasladado el voto favorable de su partido incidiendo en que «hay que dinamizar zonas con garantías». El portavoz del Partido Popular, Carlos Rontomé, ha defendido que es el Gobierno de la Nación quien tiene que decidir «de qué forma se van a abrir las fronteras, que cumplan con la seguridad y de forma gradual, no forzar».

Mebroud, en relación a la coincidencia entre PP y PSOE, ha concluído que los socialistas «no quieren que se abra la frontera» y ha afeado que abstenerse es ponerse de perfil. Este ha puesto de manifiesto que los vecinos de Benzú están esperando a que este paso fronterizo se abra y ha advertido que seguirán insistiendo en esta propuesta.

Rontomé, por su parte, ha confesado que el PP no puede votar a favor ante la posibilidad de que esta apertura no pueda hacerse. El portavoz del Partido Popular ha acusado al MDyC de tener un interés partidista con su propuesta. «No podemos votar a favor, crear a los vecinos expectativas y que luego no se pueda hacer», ha reiterado Rontomé, que ha apelado a la responsabilidad en la formulación de propuestas. La propuesta ha sido echada para atrás con dos votos a favor, tres votos en contra y 17 abstenciones.