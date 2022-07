Verdejo proponía al Gobierno de la Ciudad a adelantar a 40 años la campaña para la detección precoz de esta enfermedad. El diputado de Ceuta Ya! ha criticado la cruzada que la extrema derecha mantiene con la sanidad, mientras que el consejero de Sanidad les ha llamado «demagógicos y populistas» por querer decidir sobre criterios sanitarios en un debate político con el fin de modificar la horquilla de edad del programa

El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Carlos Verdejo, ha llevado al Pleno de la Asamblea una propuesta relativa a instar al Gobierno de la Ciudad para que se adelante, a la edad a 40 años, la campaña dirigida a mujeres dentro del programa para la detención precoz del cáncer de mama. Verdejo ha aclarado que esta propuesta no tiene «ningún tinte ideológico», sin embargo, los partidos difieren en la intención de la misma, que ha sido tumbada por el Pleno de la Asamblea por 4 votos a favor y 20 en contra. El argumentario de la extrema derecha se ha centrado en que cada vez la edad de aparición del cáncer de mama es más temprana y que por eso creen que se debería adelantar la edad del programa a los 40, aludiendo a que «así lo aconsejan las instituciones médicas».

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Juan Gutiérrez, ha mostrado su voto en contra: «no estamos para blanquear ninguna propuesta de esta panda de farsantes». La portavoz del grupo parlamentario del MDyC, Fatima Hamed, no ha utilizado su turno de palabra.

Sin embargo, el portavoz del grupo parlamentario de Ceuta Ya!, Mohamed Mustada, no ha dudado en rebatir a Verdejo, recordando que cuando falleció Almudena Grandes a causa de un cáncer, publicaron un tweet con odio hacia la escritora. También han criticado que estos propusieran crear un copago sanitario en los medicamentos. «Ustedes no creen en la sanidad. ¿Cómo haríamos mamografías sin sanidad pública?», se ha preguntado Mustafa, que ha señalado que la estrategia de Vox es «evidente, pero se han encontrado con un muro democrático». Por último, ha calificado de «doloroso» que pretendan «engañar a la gente con una cuestión delicada como es el cáncer de mama». Justo en estos momentos el diputado de Vox, Francisco José Ruiz, ha llamado «yihadista» a Mohamed Mustafa, quien le ha devuelto el insulto calificándolo de «nazi».

Ha sido el consejero de Sanidad, Alberto Gaitán, quien ha calificado de «demagógica y populista», la propuesta de Vox. «Aunque digan sin ningún tipo de connotación ideológica, pretenden que 25 diputados sin evidencia científica implanten en el Pleno de la Asamblea el cribado del cáncer de mama a los 40 años», ha manifestado Gaitán, que ha recordado que no se deben plantear cuestiones sanitarias en un debate político «sin más». Verdejo ha remarcado que hay diferencia de criterios entre los sanitarios en cuanto a la horquilla de edad, y ha manifestado que si en otras autonomías se empieza a los 50 años, «yo me alegro que en Ceuta sea a los 45, pero me gustaría que fuera a los 40».