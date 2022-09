Los populares responden a las acusaciones de Vox, que califican como “una injuria cobarde de un partido que no soporta ni entiende las reglas del sistema democrático”

El Partido Popular ha contestado a las afirmaciones de los líderes de Vox Ceuta en relación a una encuesta encargada por un medio de comunicación de la ciudad, en las que acusaban a los populares de Ceuta de ceder a una empresa demoscópica datos de sus afiliados.

“Constituye una grave e injustificada acusación enmarcada dentro de la espiral de falsedades con las que Vox pretende deslegitimar a las instituciones y al resto de partidos políticos”, señalan desde el partido en un comunicado.

El Partido Popular “niega de forma rotunda la cesión de datos de nuestros afiliados a ninguna empresa ni entidad. Esta nueva acusación constituye una injuria cobarde de un partido que no soporta ni entiende las reglas del sistema democrático, que ataca de forma deleznable a todos aquellos que no piensan como ellos y que no acepta la opinión y el parecer de los ciudadanos”.