Fatima Hamed ha reprochado que el expediente de modificación de créditos ha sido «cocinado» por Juan Vivas y Juan Gutiérrez. No ha sido menos Mohamed Mustafa, que ha afeado a PP y PSOE que hayan «ido de la mano» y en consenso en la elaboración del Presupuesto de la Ciudad 2022

Durante la sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea de esta mañana se ha aprobado de forma definitiva el primer expediente de modificación de créditos de la Ciudad de Ceuta para 2022. Esto ha sido gracias a los votos a favor de PP y PSOE. Han sido MDyC y Vox quienes han votado en contra, mientras que Ceuta Ya! se ha abstenido. Durante las intervenciones, los partidos localistas han dejado entrever críticas al consenso entre PP y PSOE. Por un lado, la diputada del MDyC ha llamado «presupuesto de los Juanes», criticando que el expediente de modificación de créditos ha sido «cocinado» por Juan Vivas y Juan Gutiérrez «y se lo va a comer la ciudadanía». Por otro lado, el diputado de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha afeado que ambas formaciones políticas hayan «ido de la mano» en la elaboración del Presupuesto de la Ciudad, aludiendo a una «pareja de baile».

Entre las críticas del MDyC, han destacado que no se rebaje la bombona, que se «dé la espalda» a un convenio de la salud bucodental y que no se cree una partida presupuestaria para una clínica de radioterapia. «Trasladarse a la Península no nos vale, hagan gestiones para que el HUCE cuente con los recursos humanos y materiales para que la gente pueda aplicarse el tratamiento», ha señalado la líder del partido localista.

Las críticas de Ceuta Ya! han ido dirigida a pedir un 10% de las partidas presupuestarias para destinarlo a la educación especial, para que el alumnado con diversidad funcional pueda aprender en igualdad de condiciones. Asimismo, se ha señalado que «el transporte aéreo ya tiene una subvención diaria de 1.000 euros». Mustafa también ha pedido incrementar las pensiones no contributivas.

Por último, Chandiramani ha pedido a Hamed que se deje de «demagogia» y le ha advertido que no es campaña electoral, aludiendo a la forma en la que la líder del MDyC ha expuesto el discurso con las alegaciones. La consejera ha especificado que no se pueden incrementar las pensiones contributivas, porque Servicios Sociales ya lo hace.