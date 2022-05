Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE lamenta que “hayan interpretado como un ataque y no como un intento de unión de nuestras fuerzas políticas el ofrecimiento de mano tendida hecho a ambas formaciones para frenar el avance de la ultraderecha en nuestra ciudad”

El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, ha lamentado que los responsables de los partidos localistas MDyC y Ceuta ya! hayan interpretado “como un ataque y no como un intento de unión de nuestras fuerzas políticas el ofrecimiento de mano tendida hecho a ambas formaciones para frenar el avance de la ultraderecha en nuestra ciudad”.

A través de las redes sociales, desde Ceuta ya! han explicado que «Moha’ no se vende», asegurando que no ha habido negociaciones y que no se puede unir al PSOE porque su política es de «ataque constante al localismo«, además de que no son capaces de «ubicar ideológicamente» a los socialistas ceutíes. Por su parte, el MDyC también ha expresado su rechazo de unirse con el partido de Gutiérrez, insistiendo en la importancia del localismo en la ciudad.

“Con la respuesta ofrecida a nuestra mano tendida queda claros los posicionamientos de ambos partidos y cuales son sus verdaderas intenciones. Creo que sobran las palabras tras los calificativos y la falta a la verdad contenida en las declaraciones realizadas por sus dirigentes”, ha dicho el secretario de los socialistas.

Gutiérrez ha querido aclarar a los responsables de ambas formaciones que el PSOE de Ceuta “ni pretende hacer desaparecer a un partido como MDyC ni tiene ninguna intención de comprar la voluntad del actual líder de Ceuta Ya. Ese tipo de actuaciones las dejamos para otros. Ni es nuestro estilo ni, para nada, nuestra forma de proceder. A veces cree el ladrón que todos son de su condición”.

El socialista prosigue que “es penoso que ambos no tengan otros argumentos que utilizar estas falacias para justificar lo que no tiene justificación, por lo que les pido que hablen claro a los y las vecinas de Ceuta y les expliquen a cara descubierta sus intenciones”.

Por otro lado, Gutiérrez recuerda a ambas formaciones que “los socialistas sí tenemos muy claro de que lado estamos y cuales son los objetivos, que no son otros que la defensa de los intereses de nuestra ciudad y de los y las ceutíes, algo que venimos demostrando con hechos y realidades. Presentando propuestas y proyectos para la mejora de la calidad de vida de los y las ceutíes, aparte de hacer llegar en todo momento a nuestros compañeros en el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez la fotografía real de la situación de Ceuta para que se habiliten, como se viene haciendo y está más que demostrado, las soluciones necesarias y que de despliegue en la ciudad un es escudo social como nunca jamás se ha conocido”.

“Es deleznable que los responsables de las formaciones afirmen que siempre se ha demostrado que quienes cruzan el Estrecho y olvidan a los ceutíes siempre han sido las formaciones de implantación nacional. En el caso del PSOE eso es mentir y faltar a la verdad, al igual que lo es que en la aprobación inicial del PGOU hayamos dejado de lado Benzú, el Príncipe y a los más necesitados y vulnerables. Eso es mentir e intentar confundir a la sociedad ceutí”, agrega el socialista.

Para concluir, Gutiérrez puntualiza que “entiende que los dirigentes de MdyC y de Ceuta ya! tengan que echar mano de estas respuestas y estos ataques para opacar sus verdaderas realidades e intenciones, aunque lamentablemente han quedado retratados. Pese a ello, nuestra mano sigue tendida”.