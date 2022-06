Los socialistas lamentan el “uso torticero e interesado para sacar rédito político” sobre este asunto por parte del partido localista

El PSOE de Ceuta lamenta el “uso torticero e interesado, en una clara búsqueda de sacar rédito político” que los localistas de Ceuta Ya hacen sobre el informe de la Ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla, que ha sido aprobado esta semana por la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado y que fue puesta en marcha tras la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista el pasado 12 de noviembre de 2020.

«No es de recibo que una formación política como es Ceuta Ya, que presume de defender los derechos de Ceuta y de los y las ceutíes, obvie la mayor parte de las propuestas que se recogen en el informe de manera interesada para buscar que se puede criticar del mismo, con el único fin de sacar rédito político de una ponencia que desde su creación a instancias del PSOE ha llevado a cabo un trabajo muy intenso en 14 sesiones, en la que han participado 64 ponentes y expertos en la materia, entre ellos, cuatro presidentes autonómicos», señalan desde el PSOE.

Según los socialistas, esta Ponencia también ha destacado la necesidad de potenciar la transformación digital en el territorio, “algo que parece, por sus críticas, que es un asunto menor y que para nada interesa a los representantes de Ceuta Ya”, explica el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez.

El secretario general de los socialistas deja claro que el PSOE “no tiene ninguna indefinición y que lo que tenemos claro es que no queremos una frontera como la de antes, aunque es evidente que Ceuta Ya parece que no desea que nada cambie”. Esto es algo, prosigue Gutiérrez, que “no nos sorprende en absoluto, sobre todo después del rechazo hecho público a nuestra oferta de mano tendida para constituir un frente de fuerzas progresistas para frenar el avance de la derecha y ultraderecha en nuestra ciudad y seguir conquistando derechos para los y las ceutíes con el objeto, sobre todo, de acabar con las desigualdades ayudando a los que más lo necesitan para no dejar a nadie atrás. En aquel momento ya se retrataron, ahora se han vuelto a retratar dejando claro del lado del que están”.

Por otro lado, Gutiérrez vuelve a repetir a Ceuta Ya que “no es verdad que el Gobierno apoye ninguno de los proyectos que ha planteado la Ciudad”. En este sentido, el secretario de los socialistas ceutíes recuerda que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño envió una carta a la Ciudad donde se señalan las vías de financiación.

“Cualquiera que conozca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sabe perfectamente que el Gobierno de España tiene otras prioridades. De hecho lamenta la oportunidad de que no se plantee otros como la Ciudad de la FP”, dice Gutiérrez, que agrega que “los verdaderos proyectos del Gobierno son los del Plan Estratégico que en estos momentos se está terminando de elaborar”, concluye.