Según afirma la formación socialista, los representantes de Vox han vuelto a protagonizar una “nueva espantada”, no acudiendo a la primera reunión de la comisión de estudio aprobada por unanimidad en la sesión plenaria del pasado día 13 que tiene como encargo estudiar la forma de gestión del servicio público de transporte colectivo urbano y que fue aprobada por sus diputados

El PSOE de Ceuta asegura que una vez más la ultraderecha «vuelve a demostrar que no le interesa en absoluto la defensa de los intereses de las y los ceutíes y los avances para mejorar los servicios básicos en nuestra ciudad».

«La incongruencia de la ultraderecha ceutí es total», asegura el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez, que agrega que “la ausencia a la reunión supone un total desprecio a los ciudadanos y lo que es peor, a todos sus votantes, que con esta actitud dejan de estar representados”.

El socialista recuerda “el esperpéntico espectáculo protagonizado por los diputados de la ultraderecha en la última sesión plenaria, cuando abandonaron la sala y no defendieron la propuesta presentada por ellos para ser debatida en la sesión. Es algo que a los socialistas no nos sorprende, puesto que ya estamos acostumbrados a sus ausencias, aunque eso sí, sus diputados no renuncian a percibir la gratificación establecida”.

“Está claro que con esta actitud, los diputados de la ultraderecha demuestran que lo único que le interesa es cobrar las gratificaciones, ya que no hacen su trabajo y no defienden los intereses de los y las ceutíes”, concluye Gutiérrez.