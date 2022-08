Para complimentar las medidas establecidas en el RDL, el partido socialista pone de manifiesto «un nuevo programa de ayudas para la eficiencia energética en el sector terciario (climatización, iluminación, infraestructura…) que está en audiencia pública».

El PSOE de Ceuta sale al paso de la campaña que considera «de desinformación e intoxicación que se está llevando a cabo por el PP tras la aprobación por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez del Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, que busca reducir rápidamente el consumo de energía para cumplir con los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania».

Así, desde el PSOE se aclara que las ciudades «no se van a apagar como están diciendo desde el Partido Popular. El alumbrado público se mantiene exactamente igual. Solamente se tendrán que apagar las luces de comercios y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22 horas. La responsabilidad de una iluminación que dé seguridad en nuestras calles le corresponde al alumbrado público, y no a los escaparates».

El Plan de ahorro no afecta al alumbrado público por lo que no habrá ni una sola calle menos iluminada. Las luces navideñas no están incluidas en este plan de ahorro.

«El Plan de ahorro también excluye el apagado de la iluminación nocturna de monumentos, todos ellos seguirán encendidos. No hay ninguna alusión a dichos monumentos en el RDL. No obstante, las administraciones autonómicas y municipales podrán, si lo desean, abordar dicha medida. Solo se apagarán los edificios públicos ocupados por alguna dependencia de la administración a partir de las 22 horas. Por otro lado, la hostelería no tendrá que poner el aire a 27 grados, el RDL establece que los umbrales de temperatura se establecerán para cumplir con lo previsto en la legislación laboral sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo, por lo tanto, los espacios de trabajo que justifiquen condiciones especiales o tengan una normativa específica, no tendrán que cumplir la restricción de 27 grados. No ha existido ninguna rectificación del Gobierno en este sentido, este punto está así desde el día de la publicación de las medidas» ha señalado el partido socialista.

«Los comercios tienen la obligación desde el año 2009 (Real Decreto 1826/2009) de disponer de puertas en sus establecimientos salvo que la climatización se hiciera con energías renovables. Se dispusieron de 12 meses entonces para adaptarse a ese cambio. El Plan de ahorro publicado este mes solamente hace referencia a ese RDL y establece además que esas puertas deberán estar

cerradas. Las comunidades autónomas son las competentes para inspeccionar y asegurar el cumplimiento del RITE».

Los socialistas ceutíes ponen de manifiesto que «apoyan los argumentos sobre que la invasión rusa de Ucrania supone una guerra económica que nos afecta directamente, y en la que estamos comprometidos en el seno de la Unión Europea y de la OTAN. Una de las armas que está utilizando Putin es el chantaje de los recursos energéticos. Si queremos ganar esta guerra debemos trabajar unidos y desde la máxima eficiencia en la utilización de los recursos energéticos. El Gobierno de España está dispuesto hacer el esfuerzo colectivo que nos pide Europa. Somos europeístas por convicción no por necesidad».

Aseguran que «el Gobierno ha actuado y ha presentado el plan de ahorro energético, de la misma forma que otros países europeos lo están haciendo, y que debemos aplicar de manera coordinada, solidaria y desde la responsabilidad de la situación en la que se encuentra la Unión Europea, y España. Garantizamos el pleno funcionamiento de todo nuestro sector industrial, así como el suministro para el consumo familiar, pero para ello es necesario utilizar de manera eficiente los recursos de que disponemos».

En cuanto a la actitud del Partido Popular, el PSOE de Ceuta opina que «la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no apoye las medidas que el propio Núñez Feijoo pedía hasta hace pocos días, no puede suponer el cuestionamiento de la necesidad del programa. No estamos en el momento del egoísmo, sino en el momento de la solidaridad».

«Ayuso ha forzado al PP a retirar su apoyo al plan de ahorro energético del Gobierno solo 12 días después de que Feijóo dijera que era imprescindible, además de haber propuesto medidas similares. No existe ningún interés general, el único objetivo de estas políticas kamikaze es atacar al Gobierno».

Es por ello que solicitan al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo que «demuestre autoridad dentro de su partido y que lidere esas propuestas que defendió públicamente por muy discrepantes y contundentes que puedan ser las voces que se le oponen y le cuestionan su propia autoridad».