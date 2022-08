Juan Gutiérrez: “Si el señor Bendodo hubiese consultado a su compañero Juan Bravo, que conoce bien la realidad de Ceuta y todavía mejor a Juan Vivas, sabría que el Gobierno local del PP ha tardado 20 años en aprobar la revisión del PGOU”

El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, ha pedido a los dirigentes del Partido Popular, tanto locales como nacionales, que “dejen de utilizar la política del doble discurso, ya que no se puede hacer uno en Ceuta, como hace el presidente Vivas a diario elogiando las acciones del Gobierno que preside Pedro Sánchez tras las continuas llegadas de ayudas y soluciones para salir de las crisis que han azotado a nuestra ciudad, y otro, en el que se dice totalmente lo contrario, cuando aterriza en Ceuta un dirigente nacional del Partido Popular, en este caso Elías Bendodo. Es, cuando menos, una actuación vergonzante y un acto claro de deslealtad, aunque a los socialistas no nos sorprenden a tenor de la actitud negacionista que viene manteniendo el Partido Popular”.

“Bendodo, días antes de visitar Ceuta, manifestó en Jerez que el socialismo de Pedro Sánchez y de España se ha contagiado del socialismo malo de Andalucía que estuvo 40 años sin hacer nada, solo marketing. La verdad -prosigue Gutiérrez- es que Bendodo no ha podido hacer un retrato más perfecto de su compañero de partido Juan Vivas, que lleva más de veinte años sin hacer absolutamente nada y haciendo solo marketing”.

El secretario general de los socialistas ceutíes asegura que “para comprobar esta afirmación solo basta con tirar de las hemerotecas, preguntándose ¿dónde están, por citar algunos ejemplos, los resultados de las numerosas mesas convocadas y vendidas a los cuatro vientos por Vivas, en una perfecta campaña de marketing, sobre el empleo, la economía y las 140 medidas?”. “Nada de nada, todo ha sido vender humo y salir en la foto. Todo ha sido siempre un verdadero fraude y una tomadura de pelo a los y las ceutíes”, dice Gutiérrez.

“Quizá si Elías Bendodo hubiese consultado y se hubiese dejado asesorar por su compañero Juan Bravo, ahora en el equipo del PP a nivel nacional y que conoce bien la realidad de Ceuta y todavía mejor a Juan Vivas, sabría que gobierno del presidente Vivas, por citar otro ejemplo, ha tardado 20 años en aprobar la revisión de una herramienta tan esencial para el desarrollo de Ceuta como es el Plan General de Ordenación Urbana, que ha salido adelante gracias al apoyo de los socialistas ceutíes, que como usted no ha tenido más remedio que reconocer en los medios de comunicación anteponemos intereses de los ceutíes a los partidistas, algo que no nos importaría que copiara y lo trasladara a sus compañeros de partido a nivel nacional y abandonen su política del no por el no”.

“Si el señor Bendodo se hubiese dejado aconsejar por su compañero también conocería cuales eran las posturas que su partido, el Partido Popular, mantuvo cuando estuvo al frente del Gobierno de España sobre la entrada de Ceuta en la Unión Aduanera o el acervo Schengen”.

“Las declaraciones del dirigente del PP Iñigo Méndez de Vigo hechas en Ceuta no dejaban lugar a la duda”. Y por último si hubiese consultado con su compañero, el dirigente del PP también habría conocido que todo el tejido empresarial y comercial de Ceuta se manifestó, antes de la pandemia, para exigirle soluciones al presidente Vivas “ante la grave situación de asfixia económica que padecían ante la política llevada a cabo por su Gobierno local”.

Esa es la realidad, “pero no se preocupe que ante la inacción y la falta de soluciones del Gobierno de Vivas, los socialistas, con el presidente del Gobierno de España a la cabeza, Pedro Sánchez, vamos a seguir ejerciendo nuestra responsabilidad y poniendo, día a día, soluciones para llevar a cabo la transformación que Ceuta necesita, para acabar con las desigualdades que el Gobierno de Vivas ha creado con su política clientelar y para hacer realidad en lo que creemos firmemente, que no es otra cosa que hacer política para que nadie quede atrás”. “Nuestra política se basa en hecho y realidades, como es fácilmente comprobable, y no perdemos un minuto de nuestro tiempo en promesas, venta de humo y campañas de marketing”, concluye Gutiérrez.