Gutiérrez: “Se trata de una situación que los socialistas llevamos denunciando desde hace más de cinco años”

El PSOE de Ceuta ha denunciado, tras realizar una nueva visita a la barriada, que la de Arcos Quebrados continúa sin contar sin servicio de alcantarillado. La red de saneamiento continúa siendo «nula pese a que sus vecinos pagan sus impuestos por este servicio», manifiesta el secretario general de los socialistas de Ceuta, Juan Gutiérrez.

«Es inconcebible e inaceptable que en una barriada que cuenta con más de 200 viviendas, sus vecinos tengan que vivir permanentemente con las aguas fecales«, dice el socialista, que recuerda al Ejecutivo del Partido Popular que «ya en 2017 denunciamos la cantidad de problemas que afectan a esta barriada, en especial el del alcantarillado». “Por aquellas fechas ya solicitamos al Gobierno de Juan Vivas el cambio de los registros de aguas fecales y de la red de tuberías. Y, lo más importante, que se soterrase todo”.

«Las aguas fecales se han convertido en ciénagas putrefactas, haciendo difícil la respiración en ese entorno», explica Gutiérrez, que agrega, como ya hiciera hace años, que «no se debe hacer un trabajo a medias, Arcos Quebrados tiene deficiencias básicas. No se debe limpiar solamente lo que se ve, hay zonas que están abandonadas y en éstas viven muchas familias».

El PSOE denuncia, tras esta nueva visita realizada a la barriada, «que los problemas de la misma persisten, acción con la que el Ejecutivo del PP incrementa la brecha existente, en lo que se refiere a la prestación de servicios básicos, entre los vecinos y vecinas de las barriadas de la ciudad».

Pero señalan que estas no son las únicas carencias que presenta esta barriada de la periferia ceutí, ya que el asfaltado se encuentra en «muy mal estado, la luz led no ha llegado a la barriada, el cableado de en la misma presenta un estado deplorable». También faltan pasamanos en las escaleras y los vecinos no tienen un parque infantil para que jueguen los menores a pesar de contar con espacio para la instalación de uno, en concreto en la zona frente a la mezquita, concluye Gutiérrez en la enumeración de los problemas graves que presenta la zona.

Ante esta situación, los socialistas ceutíes acusan al Gobierno local de «abandonar a las familias de esta barriada» y exigen que de una vez por todas se pongan en marcha las soluciones adecuadas para acabar con estos problemas.