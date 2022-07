El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, muestra una enorme alegría al dirigirse a todos los y la ceutíes en unas fechas tan señaladas como son las de las Fiestas Patronales en el honor de Nuestra Señora de África, unas fiestas que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad llevan grabadas en el corazón, sobre todo después de esta larga y obligada pausa de dos años debido a la pandemia de la Covid-19.

Unas fiestas que, sin duda, suponen la vuelta a la normalidad y que estoy seguro que todos nuestros vecinos y vecinas llenaran de sentido. Es el momento de salir a la calle, de disfrutar de nuestros festejos, de compartir momentos de alegría y diversión con amigos y familiares, aunque todo desde el respeto, el saber estar, la tolerancia y basado en el pilar fundamental de nuestra sociedad; la convivencia.

Han sido muchos los momentos duros que hemos padecido a raíz de la pandemia y de las duras crisis que nos han azotado, por lo que quisiera aprovechar esta ocasión para felicitaros también por la auténtica lección con vuestro comportamiento

Pese a que ya volvemos a la normalidad no nos tenemos que olvidar de seguir respetando todas las precauciones y medidas sanitarias recomendadas para que podamos disfrutar no solo de nuestras fiestas, sino también de los buenos momentos que aún nos quedan por compartir. Es momento de mirar hacia el futuro con esperanza. Es el tiempo de seguir generando nuevas oportunidades, de seguir luchando, como venimos haciendo los socialistas con nuestras propuestas y soluciones, para conseguir que Ceuta se convierta en una ciudad en la que teniendo como base la convivencia no exista desigualdades, impere la solidaridad y la justicia social, lo que, sin duda, nos va a permitir crecer como sociedad y construir una ciudad con más igualdad de oportunidades para todos y todas, dejando atrás de una vez por todas atrás las políticas de enfrentamientos que lo único que persiguen es dividirnos y debilitarnos.

Es por tanto tiempo de esperanza de cara al futuro y no dudéis que los socialistas vamos a seguir trabajando con todas nuestras fuerzas, como venimos haciendo hasta ahora, para conseguir la transformación que Ceuta necesita.

Felices Fiestas Patronales a todos y todas.