El PSOE de Ceuta exige al Gobierno del PP una actuación de limpieza y adecentamiento urgente en el cementerio musulmán de Sidi Embarek ante el lamentable estado que presenta

El PSOE de Ceuta denuncia el «lamentable estado de abandono» en el que se encuentra el cementerio musulmán de Sidi Embarek, lo que viene a «demostrar la falta de sensibilidad que mantiene el Gobierno del Partido Popular hacia esta comunidad».

Son muchas ya las denuncias que los socialistas “hemos presentado sobre la situación que presenta el cementerio musulmán de Sidi Embarek, al igual que lo hemos hecho con el de Santa Catalina, y es que está claro que la atención para la adecentamiento de a los camposantos no es un asunto que interese mucho al Ejecutivo local, que actúa, como en otros muchos problemas que tiene esta ciudad, a golpe de denuncia de los socialistas”, manifiesta el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez.

El pasado 15 de enero, el PSOE tuvo que denunciar la falta de sensibilidad del Gobierno de Vivas después de que hubiesen pasado tres meses y no hubiese llevado a cabo actuación alguna desde que un derrumbe sepultara 15 tumbas en Sidi Embarek. En aquella ocasión, el secretario de Agenda Urbana y Emprendimiento, Navil Rahal, le dijo al Ejecutivo que aquello que no toca en lo personal al mismo no genera respuesta. Hoy, agrega Gutiérrez, tenemos que volver a decir lo mismo ante la situación de abandono que presenta el cementerio.

“El cementerio musulmán presenta un estado lamentable, con tumbas, pasillos y calles llenas de suciedad y llenas de matas y hierbas, que ponen de manifiesto la falta de atención y cuidado que presentan las instalaciones, en la que no se actúa, como cualquiera puede comprobar con solo visitarlas, desde hace mucho tiempo”, precisa el secretario general de los socialistas ceutíes.

“Es evidente, como ya dijimos en su momento los socialistas, que el discurso buenista del Gobierno del PP sobre la apuesta por las cuatro culturas choca frontalmente con su nula voluntad de actuar para adecentar el estado abandono que presenta un cementerio que es de todas y todos los ceutíes”, continúan en su denuncia.

Ante la lamentable situación, el PSOE exige al Gobierno de Vivas que “ponga fin al dantesco espectáculo que se está dando en un lugar tan emblemático y señalado como el cementerio musulmán, procediendo a la limpieza, adecentamiento y desbroce del mismo de una manera inmediata”.