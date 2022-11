El secretario general de los socialistas, Juan Gutiérrez, califica la situación de “insostenible” y solicita al Ejecutivo de Vivas que lleve a cabo ya la licitación del servicio

El PSOE de Ceuta exige al Gobierno local del Partido Popular que solucione de manera inmediata los problemas de limpieza que afectan a las instalaciones del colegio público Ortega y Gasset que viene como consecuencia de los incumplimientos por parte de la empresa concesionaria de este servicio.

Esta situación ha provocado que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro hayan denunciado hoy la situación de la limpieza, que en esta ocasión, según han manifestado, afecta a los aseos y al área de Infantil. “Una situación que no se puede consentir y que los socialistas no estamos dispuestos a permitir ni un minuto más, ya que no es de recibo”, dice el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez.

Ante esta situación, el PSOE de Ceuta exige al Gobierno de Juan Vivas que licite “de una vez por todas este servicio”, ya que como los padres han expresado, actualmente la problemática se encuentra en la zona de Infantil, pero anteriormente se encontraba en una de las alas del edificio de Primaria, “lo que demuestra que la situación es ya insostenible”, añade Gutiérrez.

La Ciudad es la encargada, a través de la Consejería de Educación y Cultura, de la limpieza de los colegios públicos, que está pendiente de salir a licitación y que le exigió a la actual empresa concesionaria que siguiera prestando el servicio hasta que cuente con una nueva adjudicataria.