“Hay que buscar una solución porque no se puede permitir abandonar a su suerte a los animales marinos. Aunque haya una financiación el dinero no les soluciona el problema si no se le facilita unas instalaciones adecuadas”, ha dicho Abdekader

Samia Abdelkader, diputada del PSOE, ha trasladado hoy a Pleno las dificultades que sufre el Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos (CECAM), por lo que quieren saber si se ha realizado alguna gestión de la Ciudad para que puedan tener unas instalaciones dignas y si cuentan con medios propios en caso de que esta entidad no pudiera hacerlo.

Yamal Dris, consejero de Medio Ambiente, se ha mostrado conocedor de la problemática del CECAM, reconociendo su “gran labor”, asegurando que llevan “años” buscando una zona “idónea” para que realicen su labor pero que “es complicado porque necesitan una instalación gran y con acceso al mar”. Aun así, desde la Consejería se traslada el “apoyo” y se facilitó un pantalán para que tuvieran una pequeña zona.

El consejero ha destacado que reciben una subvención desde 2019 que pasó de 9.000 a 15.000 euros en materia de colaboración para facilitar su trabajo. Igualmente, están estudiando las posibilidades de utilizar los fondos europeos del Plan de Resiliencia para ver si se podría establecer algún convenio para ubicar a esta entidad y crear un centro. En el caso de que el CECAM dejara de funcionar, Dris ha destacado que se buscaría otra entidad o se haría con un medio propio como OBIMASA, aunque esperan que no sea así.

Abdelkader ha señalado que han visitado las instalaciones y que les “falta muchísimo espacio”, por lo que solicitan unas instalaciones adecuadas para un centro de recuperación digno. “Es verdad que Ceuta es pequeña y no hay espacio, pero hay que buscar una solución porque no se puede permitir abandonar a su suerte a los animales marinos. Aunque haya una financiación el dinero no les soluciona el problema si no se le facilita unas instalaciones adecuadas”.